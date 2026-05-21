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Gabon : Oligui Nguema reçoit les ambassadeurs de Corée du Sud et d’Italie

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 21 mai 2026 à 21h05min
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Shin Song Bum, ambassadeur de la République de Corée, reçu par le président Brice Clotaire Oligui Nguema © D.R.
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Ce jeudi 21 mai 2026, le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé deux audiences stratégiques à Shin Song Bum, ambassadeur de la République de Corée, et à Stefano Moscatelli, ambassadeur de la République Italienne. Ces rencontres de haut niveau s’inscrivent dans une volonté affirmée de promouvoir une diplomatie pragmatique, orientée vers des résultats concrets et le rayonnement international du pays.

La première audience marquait le terme de la mission diplomatique du représentant coréen, après trois ans et quatre mois de service au Gabon. À cette occasion, l’ambassadeur Shin Song Bum a exprimé sa gratitude envers les autorités gabonaises pour l’accompagnement reçu durant son mandat. Au-delà des civilités, cet entretien a permis de saluer une coopération économique, commerciale et technologique en pleine croissance.

Se tournant vers l’avenir, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à stimuler les investissements structurants, l’innovation et les transferts de technologies. Ces priorités s’alignent parfaitement avec la politique de diversification économique menée par le Gabon. Le diplomate sortant a d’ailleurs émis le vœu de voir le Président gabonais maintenir son implication personnelle afin de garantir la pérennité des projets en cours.

Le Gabon au cœur du « Plan Mattei » de Rome

Le second temps fort de la journée a mis l’Italie à l’honneur. L’ambassadeur Stefano Moscatelli a remis au Chef de l’État une lettre officielle de Giorgia Meloni, Présidente du Conseil des ministres italien. Ce message officiel remercie le Gabon pour sa participation active au Sommet Italie-Afrique de février dernier et réitère le souhait de Rome d’intensifier ses liens avec Libreville.

La mise en œuvre du « Plan Mattei », l’initiative italienne pour refonder ses partenariats avec l’Afrique, a centralisé les débats. Preuve de la crédibilité retrouvée de la diplomatie gabonaise, le pays a été désigné comme un partenaire prioritaire. Fondée sur le respect mutuel et le principe du « gagnant-gagnant » , cette feuille de route commune cible des secteurs cruciaux : la souveraineté alimentaire, l’industrialisation locale, le développement routier et le désenclavement du territoire. À travers ces échanges, le Gabon confirme qu’il est redevenu un acteur économique incontournable.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 21 mai 2026 à 21h05min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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