Foire de l’indépendance : le Made in Gabon à l’honneur dès ce vendredi 14 août !

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La Foire de l’indépendance va ouvrir ses portes dès ce vendredi 14 août au stade l’amitié Sino-gabonaise. Placé sous le thème de « Valorisation de l’Indépendance nationale à travers la promotion des produits et des savoir-faire locaux », cette édition a pour objectif de mettre en lumière les produits du Made in Gabon. Il entend ainsi réunir des artisans, entrepreneurs, commerçants ou encore des producteurs.

À la faveur d’une conférence de presse tenue le mercredi 12 août, la ministre de l’entrepreneuriat, des PME/PMI, Zenaba Gninga Chaning, a déroulé les différentes étapes de ces journées de festivités qui s’étendent jusqu’au 19 août. Durant six jours d’activités intenses, la manifestation réunira des PME, des commerçants, des artisans et de jeunes entrepreneurs réunis autour d’une même ambition. Celle de dynamiser les échanges commerciaux et favoriser la création de valeur.

Un carrefour d’opportunités économiques, sociales et culturelles

En plus d’offrir une plateforme stratégique aux talents du pays, l’événement proposera des opportunités d’affaires directes et renforcera la proximité entre producteurs et consommateurs. Pour marquer le lancement de cette initiative d’envergure, le membre du gouvernement a rappelé la vision stratégique portée par ce rassemblement. « C’est l’occasion de mettre en valeur tous ces opérateurs économiques et de faire de cette foire un moment de rencontre important, et surtout de valoriser le Made in Gabon », a déclaré la ministre du Commerce, des PME/PMI et de l’Entrepreneuriat des Jeunes, Zenaba Gninga Channing.

La Foire de l’indépendance sera rythmée par plusieurs activités. En effet, Miss Foire de l’Indépendance, un concours d’art culinaire, un concours d’art oratoire en langues vernaculaires et bien d’autres sont prévus à cet effet. Une caravane médicale sera aussi au programme. La Foire sera ainsi un espace où l’économie rencontre la culture, où le commerce rencontre la convivialité et où la célébration nationale met en lumière les talents gabonais. Pour faciliter l’accès au site du Stade l’amitié Sino-gabonaise du 14 au 19 août, des bus seront mis à disposition pour toutes personnes désireuses de s’y rendre. Rendez-vous dès vendredi pour célébrer, promouvoir et valoriser le Made in Gabon !