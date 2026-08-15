Santé sexuelle : 10 754 gabonais bénéficiaires de soins en 2025

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Au Gabon, l’accès aux soins de santé essentiels franchit un nouveau cap. Durant l’année 2025, exactement 10 754 personnes ont bénéficié de services de Santé Sexuelle et Reproductive (SSR). Un bilan significatif qui témoigne des efforts constants déployés sur le terrain pour rapprocher la médecine des populations, en particulier dans les zones où les infrastructures sanitaires manquent cruellement.

Ces données, révélées dans le Rapport annuel de l’organisation des Nations Unies (ONU) au Gabon, mettent en lumière le rôle déterminant joué par un dispositif clé,la clinique mobile QG Jeune. Une plateforme de jeunes pour les jeunes. En sillonnant les quartiers et les localités les plus en retrait, cette unité itinérante s’impose désormais comme un pilier de l’action sanitaire de proximité dans le pays.Parmi l’ensemble des bénéficiaires pris en charge, la grande majorité est constituée de jeunes.

Une priorité accordée à la jeunesse

Le rapport dénombre en effet 7 782 adolescents et jeunes ayant accédé à ces prestations spécialisées. Sensibilisation aux risques, consultations médicales, conseils en planification familiale ou suivi préventif,la clinique mobile a offert un espace d’écoute et de soins confidentiel, adapté aux réalités et aux préoccupations de cette tranche d’âge souvent vulnérable.Cette forte orientation vers la jeunesse répond à un défi majeur de santé publique. En brisant les tabous entourant la santé sexuelle et en facilitant l’accès gratuit ou à moindre coût aux services de santé, le programme vise à réduire les grossesses précoces et la propagation des infections sexuellement transmissibles.

Ce bilan annuel traduit la concrétisation des engagements pris par le Gabon et ses partenaires internationaux. En combinant proximité géographique et prise en charge ciblée, l’initiative QG Jeune, et l’ONU Gabon démontrent qu’une stratégie mobile et adaptée reste l’un des moyens les plus efficaces pour garantir le droit à la santé pour tous.