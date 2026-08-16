Tournoi de sixte de l’Unité «Oligui Nguema» : Daisy Akinikoussou veut réconcilier les villages par le football

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L’honorable Daisy Akinikoussou, députée du 2ᵉ siège du département des Plateaux, a initié à Edjouangoulou la première édition du Tournoi de sixte de l’Unité du canton Louri-Djoulé-Laboumi « Brice Clotaire Oligui Nguema ». Une compétition appelée à devenir annuelle et qui entend utiliser le football comme instrument de rapprochement entre les villages, de cohésion sociale et de fraternité, dans le prolongement de la vision d’unité nationale portée par le président de la République.

Dans le canton Louri-Djoulé-Laboumi, le ballon rond se veut désormais davantage qu’une affaire de compétition sportive. Pour sa première édition, le Tournoi de sixte de l’Unité a réuni les populations autour d’une ambition clairement revendiquée par son initiatrice, l’honorable Daisy Akinikoussou : rapprocher les filles et les fils du canton et créer, à travers le sport, un espace durable de dialogue entre les communautés.

Un tournoi itinérant entre les villages pendant cinq ans

Organisée à Edjouangoulou, cette première édition a mobilisé chefs de canton, chefs de regroupement, chefs de villages, jeunes et populations du 2ᵉ siège du département des Plateaux. Une mobilisation qui donne à l’initiative une dimension à la fois sportive, sociale et communautaire.

Particularité du dispositif, le tournoi devrait être organisé chaque année pendant cinq ans dans différents villages du canton. Afin d’éviter toute préférence dans le choix des localités hôtes, celui-ci sera déterminé par tirage au sort. Après Edjouangoulou en 2026, Odjouma accueillera ainsi l’édition 2027.

À travers cette rotation, Daisy Akinikoussou entend associer progressivement les villages d’Edjouangoulou, Odjouma, Yia, Abila et Ossouélé à une même dynamique. « Le sport est bien plus qu’une compétition », défend l’élue, qui y voit un instrument de rapprochement, de dialogue, de fraternité et de cohésion sociale.

L’ambition prend une résonance particulière dans un canton où, selon la communication de l’élue, les divisions ont parfois pesé sur les rapports entre communautés. L’enjeu consiste donc à faire du terrain de football un espace neutre où les appartenances villageoises peuvent s’exprimer sans devenir des facteurs d’opposition.

Daisy Akinikoussou inscrit son initiative dans la vision d’Oligui Nguema

Le choix de baptiser la compétition du nom du président Brice Clotaire Oligui Nguema n’est pas anodin. Pour Daisy Akinikoussou, l’initiative entend participer, à l’échelle du canton, à la matérialisation d’une vision fondée sur « l’unité, la cohésion sociale, la fraternité et la participation de tous ».

L’élue du 2ᵉ siège des Plateaux entend ainsi décliner localement le discours de rassemblement porté par le chef de l’État depuis le 30 août 2023. Son postulat tient en une formule : « L’unité appelle le développement. » Autrement dit, les projets économiques et sociaux d’un territoire peuvent difficilement prospérer durablement lorsque les communautés qui le composent demeurent divisées.

Cette première édition aura également permis de réunir les populations en dehors du seul cadre des rencontres masculines et féminines. Un grand dîner a notamment été offert aux participants, accompagné d’une prestation musicale, prolongeant les échanges dans une atmosphère conviviale.

Selon les organisateurs, aucun incident ni accident n’a été enregistré durant la compétition, qui s’est déroulée dans un esprit de fair-play. Un résultat qui conforte l’initiatrice dans son ambition d’installer durablement ce rendez-vous dans le calendrier du canton. Reste désormais à transformer le succès de cette première expérience en véritable institution locale. L’organisation annoncée sur cinq années constitue, à cet égard, un premier engagement de continuité. La prochaine étape sera donc Odjouma en 2027, avant que d’autres villages ne prennent à leur tour le relais.

Au-delà des buts inscrits et des résultats sportifs, Daisy Akinikoussou veut surtout laisser s’installer une habitude : celle de se retrouver. Dans une circonscription où le développement suppose également la capacité des communautés à dépasser leurs différends, le Tournoi de l’Unité entend démontrer que le sport peut devenir un véritable outil de construction sociale. Avec une conviction résumée par le slogan de la compétition : « Le sport rassemble, l’unité construit, la cohésion développe. »