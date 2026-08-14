UNESCO : 113 pays consacrent les investissements dans la dette au détriment de l’éducation

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L’UNESCO tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme sur l’état du financement de l’éducation dans le monde. Réunis à l’occasion du Sommet sur la transformation de l’éducation + 4, ses responsables ont rappelé qu’aujourd’hui, 113 pays consacrent davantage de ressources au service de leur dette qu’à leur budget éducatif. L’organisme onusien interpelle les différents États à sortir du piège de l’endettement et remettre l’école au centre des priorités publiques.

Dans son communiqué de presse publié le 10 juillet 2026, l’UNESCO dresse un constat d’autant plus préoccupant. En effet, l’aide internationale à l’éducation pourrait reculer de 30% entre 2023 et 2027. Avec une baisse de 8% en 2024, et celle destinée à l’éducation de base a chuté de 15%. L’institution estime aussi que les oasis à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur dont d’ace a un déficit annuel de financement de 97 milliards de dollars.

La dette, un frein à l’avenir de l’éducation dans le monde

Pour le directeur général de l’organisation, Khaled El-Enany, « L’éducation est l’investissement le plus puissant qu’un pays puisse faire. Et pourtant elle reste systématiquement sous-financée. Nos projections montrent que la baisse de l’aide internationale à l’éducation pourrait atteindre 30 % entre 2023 et 2027, perpétuant un cycle de sous-investissement, d’inégalités et de développement au ralenti. » a-t-il souligné. Au-delà de la baisse de l’aide internationale, l’UNESCO pointe le poids croissant de la dette sur les finances publiques.

Selon sa nouvelle série de publications « Dette et éducation », 113 pays, représentant 6,1 milliards de personnes, dépensent plus pour rembourser leur dette que pour financer l’éducation. Dans les pays à faible revenu, le service de la dette est même près de quatre fois supérieur aux dépenses d’éducation. Dans 18 des pays les plus endettés, l’écart atteint un facteur de cinq ou davantage, indique le communiqué. Face à cette situation, l’organisation défend des mécanismes de conversion de dette en investissements éducatifs.

Lesquels permettent de transformer une partie des obligations financières en ressources destinées à l’école, aux infrastructures et aux programmes d’apprentissage. L’UNESCO cite plusieurs exemples récents, notamment en Côte d’Ivoire, en Égypte et au Pérou, où ces accords ont permis de financer des écoles, l’alimentation scolaire ou encore des projets éducatifs au bénéfice de milliers d’élèves. À l’approche de l’échéance de 2030, l’organisation appelle les États à faire un choix politique clair. Cesser de traiter l’éducation comme une variable d’ajustement et en faire un levier stratégique de développement.