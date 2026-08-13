Musique : L’oiseau rare dévoile son label «8G+» au Gabon !

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L’oiseau rare, artiste gabonais continue son ascension dans l’industrie musicale et culturelle. Dans une vidéo, diffusée sur sa page Facebook officielle le 03 août dernier, l’artiste a dévoilé le siège de son label « 8G+ », installé à Libreville. Une initiative qui marque une étape majeure dans la carrière du gabonais avec pour intention d’être un fleuron pour les jeunes artistes désireux de se lancer dans cet univers.

Après avoir apporté sa contribution à la vulgarisation de la Ntcham dans le pays et en dehors des frontières, L’oiseau rare, semble décider à offrir les mêmes opportunités de réussites dans ce milieu où il est souvent difficile de sortir la tête de l’eau. En effet, le label 8G+ entend offrir plus que des services de production musicale. Les artistes pourront solliciter des accompagnement en management artistique, en développement de marques, de communication média et aussi dans la promotion de projets.

La 8G+, le label pour l’ascension de la pépinière musicale gabonaise

En installant ses bureaux, L’oiseau rare confirme son désir d’impulser une dynamique nouvelle au Gabon et sur l’ensemble du continent africain. Ému et déterminé face à cette nouvelle aventure, l’artiste n’a pas caché sa fierté au moment de poser ce premier acte fondateur. « Avec mes frères, on s’est réunis pour non seulement me représenter, mais aussi la 8G+, nos signatures, nos marques, nos médias, et nos clients ! Au Gabon et dans toute l’Afrique », annonce-t-il dans sa vidéo.

En réunissant ainsi ses forces créatives et stratégiques au sein de la « 8G+ », L’oiseau rare envoie un signal fort à la scène créative africaine. L’heure est au professionnalisme, à la structuration et à l’expansion continentale. Pour les jeunes artistes gabonais c’est une occasion qui ne devrait pas passer inaperçue et ouvrir la voie à ceux qui se lancent dans ce monde sans véritable accompagnement structuré. En tout cas , « que l’aventure commence »!