Gabon : Le Département d’État américain exige plus de clarté sur la dette 

Ecouter l'article

Dans son rapport 2026 sur la transparence fiscale, le Département d’État américain pointe du doigt l’opacité entourant l’endettement des entités parapubliques au Gabon. Washington invite désormais formellement les autorités gabonaises à publier de manière exhaustive et régulière la dette de leurs principales entreprises publiques, soulignant que cette zone d’ombre constitue un frein pour les créanciers et bailleurs internationaux.

D’après des données relayées par Sika Finance, le document américain révèle que seules des informations partielles concernant les obligations d’État étaient accessibles aux marchés au cours de la période évaluée. Le Gabon se retrouve ainsi classé parmi les 67 nations n’ayant enregistré aucun progrès significatif dans ce domaine cette année.

Pour les investisseurs, l’absence de consolidation entre la dette souveraine et la dette des entreprises d’État obscurcit la santé financière réelle du pays. Cette imprécision complique le calcul exact du niveau d’exposition financière du Gabon et de sa capacité de remboursement. La tension s’est déjà répercutée sur les marchés : fin juillet, l’émission d’un Eurobond de 920 millions de dollars à un taux de 9,375 % traduisait déjà la prime de risque exigée par les investisseurs face à ces angles morts de gouvernance.

Des faiblesses dans le suivi budgétaire

Les remarques de la diplomatie américaine dépassent le cadre strict du secteur parapublique. Le rapport met également en lumière le faible niveau de fiabilité des rapports budgétaires trimestriels, ce qui entrave le suivi rigoureux de l’exécution des recettes et des dépenses.

De plus, le retard pris dans la publication du projet de budget exécutif a empêché le Parlement d’exercer son pouvoir d’arbitrage en temps voulu.

Un enjeu technique à faible coût politique

Afin d’assainir le paysage financier, la diplomatie américaine recommande la création d’un portail public mis à jour au moins une fois par an. Cet outil détaillerait l’état des dettes ainsi que les transferts financiers entre l’État et les entités publiques.

Comme le soulignent les analyses transmises par Sika Finance, la divulgation consolidée du passif des entreprises publiques représente une mesure technique abordable sur le plan politique. Pour le pouvoir gabonais, qui a érigé la transparence en pilier de son action, la mise en œuvre de ces recommandations constituerait un gage fort de bonne foi auprès des partenaires financiers internationaux.