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Finances publiques : Le Gabon évite le piège d’une restructuration de sa dette

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 12 août 2026 à 12h40min
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Vue aérienne du Le ministère du Budget © D.R.
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L’inquiétude des marchés financiers quant à un éventuel rééchelonnement de la dette gabonaise semble s’estomper. Selon des informations rapportées par Sika Finance, alors que les investisseurs redoutaient une restructuration préalable à l’octroi d’un soutien du Fonds monétaire international (FMI), les conclusions préliminaires d’un audit mené avec l’appui de l’institution suggèrent un niveau d’endettement inférieur aux prévisions initiales. Cette réévaluation redistribue les cartes et insuffle une dose d’optimisme sur la trajectoire financière du pays.

La perspective de conclure un accord avec l’institution de Washington sans imposer de pertes aux créanciers existants gagne en crédibilité. Sur les marchés internationaux, ce virage s’est immédiatement traduit par un regain de confiance. D’après Sika Finance, l’écart de taux (spread souverain) mesuré par JPMorgan s’est resserré autour de 608 points de base, s’éloignant nettement du seuil critique des 1 000 points franchi en début d’année, marqueur habituel d’une détresse financière.

En parallèle, les obligations d’État gabonaises libellées en dollars affichent un rendement cumulé d’environ 19,5 % depuis le mois de janvier. Même si l’agence Fitch Ratings conserve une posture prudente en maintenant la note souveraine à « CCC- », le regard des gestionnaires de portefeuille s’est nettement assoupli face au profil de risque de Libreville.

Un succès obligataire à l’international

Signe tangible de cet attrait retrouvé, le Gabon a concrétisé une émission d’Eurobond particulièrement suivie le 30 juillet dernier. L’État a levé 920 millions de dollars, surpassant son objectif initial de 750 millions grâce à un carnet d’ordres ayant dépassé le milliard de dollars. Assorti d’un coupon de 9,375 % sur une maturité de sept ans (échéance 2033), ce titre obligataire confirme le retour en grâce du pays auprès des investisseurs privés. 

Côté gouvernemental, ce succès est présenté comme la validation des réformes structurelles amorcées dans le cadre du Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030.

Défis budgétaires et cap sur le FMI

Cet enthousiasme reste néanmoins suspendu à plusieurs rendez-vous stratégiques. La levée définitive des incertitudes dépendra d’abord de la confirmation des chiffres par la version finale de l’audit. De surcroît, une mission du FMI est attendue à Libreville en septembre afin d’engager des négociations en vue d’un programme économique et financier avant la fin de l’année 2026.

L’équation budgétaire conserve une part de fragilité : comme le rappelle Sika Finance, la loi de finances rectificative de 2026 a revu les recettes publiques à la baisse soit -22 %, à 3 240 milliards FCFA, tandis que les charges d’intérêts grimpent à près de 488 milliards FCFA. Les prochains mois s’annoncent donc cruciaux pour transformer cet élan financier en stabilité durable.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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