Gabon : 38 agents de forces de l’ordre et de défense formés par Interpol

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L’Organisation internationale de police criminelle (OIPC), communément abrégée Interpol, a mené une session de formation au Gabon au profit de 38 agents issus de l’Immigration, des Douanes, de la Gendarmerie et de la Police. Cette initiative a consisté à renforcer leurs capacités en matière de gestion des frontières et à intensifier la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants.

Pendant plusieurs jours, les participants ont été initiés aux outils et bases de données d’Interpol, indispensables pour croiser les informations et détecter rapidement les individus recherchés, les documents falsifiés ou les réseaux criminels transfrontaliers. Cette formation couvre une dynamique plus large de coopération internationale, à laquelle le Gabon adhère pleinement pour sécuriser son territoire et ses points d’entrée.

Les agents Gabonais taillés pour répondre aux enjeux !

À l’issue de cette session théorique, les 38 agents formés ont été déployés sur le terrain pour mettre en pratique les compétences acquises. Ces derniers ont notamment procédé à des contrôles d’identité et de véhicules, en s’appuyant directement sur les bases de données d’Interpol consultées en temps réel.Cette mise en application a rapidement porté ses fruits.

À l’aéroport international de Libreville, les agents ont réussi à identifier un voyageur en possession d’un document de voyage signalé comme perdu. Une interpellation qui illustre concrètement l’efficacité de la coopération entre les autorités gabonaises et Interpol. Ce résultat conforte la pertinence de ce type de formation, qui contribue à doter les forces de sécurité gabonaises d’outils modernes et efficaces.

Face à l’évolution constante des méthodes utilisées par les réseaux criminels, le renforcement continu des capacités des agents de terrain demeure une priorité pour garantir la sécurité des frontières nationales et régionales. Il va sans dire que ce type de coopération devrait être pérenne. In fine, les ressources humaines de la police et des autres corps armés seront parées à lutter efficacement contre ces fléaux qui gangrènent la sous-région.