Journée mondiale du lion : seulement 24 000 spécimens présents dans la savane africaine

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Le nombre de lions en Afrique est passé d’environ 200 000 il y a moins d’un siècle à près de 24 000 aujourd’hui, selon les Nations unies. Célébrée chaque 10 août, la Journée mondiale du lion permet de rappeler que cette espèce est en fort déclin. Le félin fait face à la destruction de son habitat naturel, au braconnage et aux conflits croissants avec les populations locales.

Le lion a perdu près de 90 % de son territoire historique en Afrique. Aujourd’hui, il ne subsiste plus que dans quelques régions, principalement en Afrique subsaharienne. Ce déclin est directement lié à l’expansion des activités humaines : l’agriculture, l’urbanisation et le développement des infrastructures routières grignotent les espaces sauvages, entraînant une fragmentation dramatique de son habitat.

La rareté croissante de ses proies naturelles pousse le lion à se rapprocher des zones habitées. Pour nourrir son groupe, il s’attaque parfois au bétail, déclenchant des représailles mortelles de la part des éleveurs. À ces tensions s’ajoutent le braconnage, la chasse aux trophées et le trafic illégal d’organes, qui affaiblissent davantage les populations restantes.

Pourtant, le lion joue un rôle régulateur crucial. En contrôlant les populations d’herbivores, ce superprédateur préserve l’équilibre de la végétation et de la biodiversité. Protéger son territoire revient à sauvegarder tout un écosystème. Sur le plan social, le lion vit en troupe composée de plusieurs femelles, de leurs petits et d’une coalition de mâles. Les lionnes assurent l’essentiel de la chasse, tandis que les mâles défendent le territoire.

Sensibiliser et préserver pour assurer son avenir

À l’état sauvage, l’espérance de vie d’un lion dépasse rarement 10 à 14 ans, en raison des combats territoriaux, des maladies et de la disette. En captivité ou en réserve protégée, bénéficiant de soins vétérinaires et d’une alimentation régulière, il peut atteindre 20 ans. Les parcs animaliers et les réserves jouent ainsi un rôle clé dans la sensibilisation du public et le financement des programmes de conservation sur le terrain.

Avec une population réduite à 24 000 individus, la Journée mondiale du lion rappelle l’urgence d’agir. Préserver les derniers corridors biologiques, intensifier la lutte anti-braconnage et favoriser la cohabitation avec les communautés locales restent les seuls remparts pour éviter son extinction.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire