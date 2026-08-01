CNUCED : les investissements directs étrangers vers la Cemac en chute de 14,8% en 2025

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Les investissements directs étrangers (IDE) à destination de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) ont enregistré une baisse de 14,8 % en 2025, selon le dernier rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Cette contre-performance intervient dans un contexte mondial marqué par une reprise fragile des flux d’investissements, malgré une progression globale de 6 % des IDE à 1 624 milliards de dollars. L’organisation souligne toutefois que cette hausse mondiale masque d’importantes disparités régionales, les investissements se concentrant désormais dans quelques économies et secteurs stratégiques à forte intensité technologique.

En Afrique, les flux d’IDE ont atteint 70 milliards de dollars en 2025, en recul de 26 % par rapport à l’année précédente. Si la valeur des projets « greenfield » a progressé de 8 %, les financements internationaux de projets d’infrastructures ont, quant à eux, chuté de 21 %, traduisant un ralentissement des investissements productifs. La Cemac n’a pas échappé à cette tendance, avec une contraction de 14,8 % des investissements entrants. Cette évolution reflète notamment un environnement international marqué par les tensions géopolitiques, les incertitudes commerciales et la hausse des coûts de financement, autant de facteurs qui rendent les investisseurs plus sélectifs.

Des défis structurels à relever

La CNUCED relève que les investissements internationaux se dirigent désormais principalement vers les infrastructures numériques, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les secteurs liés à la transition énergétique. Cette réorientation favorise les économies disposant d’écosystèmes industriels solides et de politiques publiques attractives, au détriment de nombreux pays en développement. Pour les États de la Cemac, dont les économies restent largement tributaires des ressources naturelles, cette nouvelle configuration accentue la nécessité de diversifier les secteurs d’investissement, d’améliorer le climat des affaires et de renforcer les infrastructures afin de capter une part plus importante des flux internationaux.

Malgré ce recul, la CNUCED rappelle que les IDE demeurent la première source de financement extérieur des économies en développement, représentant près de la moitié de leurs ressources financières externes. Ils favorisent en outre les transferts de technologies, la création d’emplois et l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales. L’organisation invite ainsi les pays de la Cemac à mettre en œuvre des politiques ciblées, à renforcer la coopération régionale et à développer des secteurs compétitifs afin d’améliorer leur attractivité. Dans un environnement économique mondial de plus en plus concurrentiel, ces réformes apparaissent essentielles pour renouer avec une dynamique durable des investissements étrangers.