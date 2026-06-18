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BCEG : 17,1 milliards FCFA seulement mobilisés sur 25 milliards, pourquoi les jeunes hésitent-ils encore ?

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 18 juin 2026 à 13h50min
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Une vue d'une agence de la BCEG © D.R.
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Alors que la Banque pour le commerce et l’entrepreneuriat du Gabon (BCEG) dispose d’une enveloppe de 25 milliards de FCFA destinée à soutenir les initiatives économiques des jeunes, seulement 17,1 milliards de FCFA ont été effectivement mobilisés à ce jour. Un constat dressé par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui interroge sur les difficultés persistantes des jeunes Gabonais à accéder aux mécanismes de financement mis à leur disposition.

L’emploi des jeunes demeure l’un des principaux défis économiques et sociaux du pays. Face à la saturation du marché du travail et à la capacité limitée de l’État à absorber les nouveaux diplômés, l’entrepreneuriat est régulièrement présenté comme l’une des solutions les plus crédibles pour favoriser l’insertion professionnelle et la création de richesse.

Entre manque d’information et peur de l’endettement

C’est dans cette logique que les autorités ont engagé plusieurs dispositifs de financement à destination des porteurs de projets. Pourtant, malgré les moyens mobilisés, les résultats demeurent en deçà des attentes. Dans son discours sur l’état de la Nation, le chef de l’État a indiqué que sur les 25 milliards de FCFA mis à disposition par la BCEG pour accompagner les jeunes entrepreneurs, seuls 17,1 milliards de FCFA ont été utilisés.

Cette situation révèle un paradoxe. D’un côté, les jeunes dénoncent régulièrement les difficultés d’accès au financement. De l’autre, une partie importante des ressources disponibles reste encore inutilisée. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette réalité. Le premier concerne le déficit d’information. De nombreux porteurs de projets ignorent encore les mécanismes existants ou maîtrisent insuffisamment les procédures permettant de bénéficier des financements disponibles. À cela s’ajoute une méconnaissance des exigences bancaires et des critères d’éligibilité souvent perçus comme complexes.

La fragilité des projets en question

Une autre difficulté réside dans la qualité des dossiers présentés. Beaucoup de jeunes entrepreneurs disposent d’idées innovantes mais peinent à formaliser des plans d’affaires crédibles, des études de marché solides ou des prévisions financières rassurantes pour les établissements prêteurs.

Le président de la République a d’ailleurs invité la jeunesse à faire davantage confiance aux dispositifs mis en place. Pour l’exécutif, les ressources existent mais nécessitent une plus forte appropriation par les bénéficiaires potentiels.

Le défi de l’accompagnement entrepreneurial

Au-delà du financement lui-même, plusieurs experts estiment que la question centrale reste celle de l’accompagnement. L’accès au crédit ne garantit pas à lui seul la réussite d’un projet si le porteur ne bénéficie pas d’un encadrement technique, juridique, comptable et commercial adapté.
Cette situation met en lumière la nécessité de renforcer les dispositifs d’incubation, de mentorat et de formation entrepreneuriale afin de transformer davantage de projets en entreprises viables et durables.

Avec près de 8 milliards de FCFA encore disponibles, la BCEG dispose toujours d’une capacité importante pour soutenir les initiatives des jeunes. Le véritable enjeu réside désormais dans la capacité des pouvoirs publics, des banques et des structures d’accompagnement à réduire les obstacles qui freinent encore l’accès de nombreux jeunes Gabonais aux opportunités de financement pourtant déjà existantes.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 18 juin 2026 à 13h50min
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Henriette Lembet

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