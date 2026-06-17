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Gabon : François Ndong Obiang et la HAC accordent leurs violons sur les réformes de la Ve République

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 17h42min
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Le ministre de la Réforme François Ndong Obiang et le président de la HAC Germain Ngoyo Moussavou © D.R.
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Reçu ce mercredi 17 juin 2026 à la Haute Autorité de la Communication (HAC), le ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions, François Ndong Obiang, a échangé avec les membres du collège de l’institution sur les défis de la régulation à l’ère du numérique. Au cœur des discussions : l’extension des compétences de la HAC aux réseaux sociaux, la modernisation de l’institution et son rôle dans l’accompagnement des réformes engagées sous la Ve République.

À l’heure où le Gabon s’engage dans une profonde transformation institutionnelle, la question de la régulation de l’information et des contenus numériques s’impose comme un enjeu majeur. C’est dans ce contexte que le ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions, François Ndong Obiang, a effectué une visite de prise de contact à la Haute Autorité de la Communication.

Accueilli par le président de l’institution, Germain Ngoyo Moussavou, ainsi que par les conseillers membres, le ministre a été présenté comme le responsable d’un département stratégique appelé à jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre des réformes voulues par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

La HAC plaide pour l’accompagnement de ses réformes

Profitant de cette rencontre, le président de la HAC a rappelé les défis auxquels l’institution est confrontée dans un environnement médiatique en pleine mutation. Selon lui, l’évolution des usages numériques et la montée en puissance des réseaux sociaux imposent une adaptation rapide du cadre réglementaire.

« Ces réformes nécessitent des changements structurels profonds dans le fonctionnement de l’institution », a souligné Ngoyo Moussavou, appelant le ministre à soutenir les démarches engagées pour permettre à la HAC d’étendre pleinement son champ de compétence à la régulation des plateformes numériques.

Les responsables de l’institution ont également évoqué plusieurs difficultés de fonctionnement et sollicité l’appui du gouvernement afin de renforcer les moyens nécessaires à l’exercice efficace de leurs missions.

Médias, identité culturelle et conseil au gouvernement

Réagissant aux préoccupations exprimées, François Ndong Obiang a salué le travail accompli par la HAC dans la préservation d’un environnement médiatique responsable et respectueux des principes démocratiques.

Le ministre a toutefois insisté sur plusieurs priorités, notamment le renforcement du contrôle des programmes audiovisuels et la promotion de l’identité culturelle gabonaise dans les contenus proposés au public. Il a également invité l’institution à jouer davantage son rôle de conseil auprès du gouvernement afin d’éclairer les politiques publiques relatives aux médias, à la communication et au numérique.

Cette rencontre illustre la volonté des autorités de renforcer la coopération entre les institutions de la République afin d’adapter le cadre de régulation aux nouveaux défis technologiques. Un chantier stratégique à l’heure où le Gabon cherche à concilier liberté d’expression, souveraineté numérique et responsabilité des acteurs de l’information.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 17h42min
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