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Guinée équatoriale : le gouvernement dissout pour insuffisance de résultats

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 17h33min
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Téodoro Obiang Nguema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale © D.R.
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Le gouvernement de la Guinée équatoriale a présenté sa démission collective au président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à la suite d’une évaluation jugée très insuffisante de son action. Selon les médias équato-guinéens, relayés par plusieurs titres de la presse africaine, cette décision intervient après un constat sévère des autorités sur le faible niveau d’exécution des objectifs assignés à l’équipe dirigée par le Premier ministre Manuel Osa Nsue Nsua. Le vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue a indiqué que le gouvernement n’avait atteint qu’environ 10 % des résultats attendus, un bilan considéré comme largement en deçà des attentes.  

Nommé en 2024 dans le cadre d’une nouvelle dynamique administrative, le Premier ministre a remis la démission de l’ensemble de son cabinet au chef de l’État. Si les autorités n’ont pas détaillé les objectifs non atteints, la presse africaine souligne que cette décision s’inscrit dans une volonté affichée de renforcer l’efficacité de l’action publique. De son côté, le Parti démocratique de Guinée équatoriale (PDGE) rappelle que le gouvernement sortant a conduit plusieurs initiatives dans les domaines des infrastructures, des services publics, de l’administration et du développement économique, tout en reconnaissant la nécessité d’une réorganisation institutionnelle.  

Une réorganisation présentée comme un nouveau départ

Les médias équato-guinéens estiment que cette démission collective ouvre une nouvelle phase de restructuration de l’exécutif afin d’adapter les politiques publiques aux priorités actuelles du pays. Les autorités mettent en avant la recherche d’une gouvernance davantage axée sur les résultats, dans un contexte marqué par les défis de diversification économique, de modernisation administrative et d’amélioration des services à la population. 

Cette décision constitue l’un des changements politiques les plus significatifs enregistrés en Guinée équatoriale depuis la nomination du gouvernement en 2024. La presse africaine relève désormais que l’attention se porte sur la composition de la future équipe gouvernementale et sur les orientations que le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo entend lui fixer. Les prochains jours devraient être déterminants pour connaître les nouvelles priorités de l’exécutif et les mesures envisagées pour accélérer la mise en œuvre des réformes attendues.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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