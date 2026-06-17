Gabon-Chine : vers un nouveau cap économique pour 2026

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Ce mardi 16 juin 2026, le ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, Thierry Minko a reçu en audience à son cabinet l’Ambassadeur de Chine au Gabon, Zhou Ping. Cet entretien, axé sur les secteurs névralgiques du commerce, des infrastructures et des ressources humaines, marque une volonté partagée de donner un second souffle à un partenariat historique déjà solidement ancré.

Depuis plusieurs décennies, la Chine s’impose comme l’un des premiers partenaires commerciaux du Gabon. Si l’Empire du milieu a longtemps été le principal débouché du pétrole, du manganèse et du bois gabonais, l’heure est aujourd’hui à la diversification. Lors de leurs échanges, les deux officiels ont longuement abordé la nécessité de dépasser le simple cadre de l’exportation de matières premières brutes.

Pour Libreville, l’enjeu réside dans l’accélération de la transformation locale de ses ressources. Pékin, de son côté, réaffirme son engagement à soutenir le tissu industriel gabonais. Cette ambition commune se traduit par des investissements ciblés dans les zones économiques spéciales, favorisant ainsi le transfert de technologies et la création d’emplois directs pour la jeunesse gabonaise.

Le capital humain au cœur des échanges

Au-delà des flux financiers et des grands chantiers d’infrastructures, la rencontre a mis un accent particulier sur la valorisation des compétences. La formation et la gestion des ressources humaines deviennent le nouveau pilier de cette alliance. L’objectif est clair : adapter les compétences locales aux exigences des entreprises modernes.

À travers le financement de bourses d’études et de programmes de formation technique, la Chine s’implique directement dans le renforcement des capacités de l’administration et du secteur privé gabonais, un levier indispensable pour garantir la souveraineté économique du pays.

Quelles perspectives pour l’horizon 2026 ?

Les discussions de ce mois de juin tracent la feuille de route pour l’année 2026, qui s’annonce comme celle de la concrétisation. Face aux défis liés à la dette et à la lutte contre la vie chère, un portefeuille crucial pour le ministre Minko, le Gabon cherche à optimiser ses partenariats extérieurs.

L’année 2026 devrait voir éclore de nouveaux projets d’infrastructures durables, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et de la connectivité numérique. En stabilisant son cadre macroéconomique avec l’appui de partenaires fiables comme la Chine, le Gabon ambitionne de transformer ses promesses de croissance en améliorations concrètes pour le quotidien de ses populations. La transition économique gabonaise est en marche, et Pékin compte bien y jouer un rôle de premier plan.