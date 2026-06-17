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Gabon : veillées mortuaires au bar, une habitude devenue la norme ?

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 10h36min
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Gabosep © D.R.
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Au Gabon, les veillées mortuaires semblent avoir évolué avec le temps. Si avant les proches s’y rendaient pour apporter tout leur soutien et leur présence aux familles endeuillées, les choses ont changé. Depuis quelques années, il est devenu récurrent de voir les tentes et maisons se vider aux profit des bars pendant la veillée. Un phénomène qui prend de l’ampleur et qui de se veut désormais une norme. 

Ce qui était autrefois un passe-temps pour pouvoir se dégourdir les jambes est devenu aujourd’hui l’une des raisons principales, voire des motivations. Se retrouver en famille à la sortie du corps d’un proche semble impliquer d’emblée un tour au bar. « On y va c’est juste pour chasser le sommeil en attendant le matin. Et aussi pour pouvoir se changer les idées tristes qu’on a. », explique un citoyen. Mais derrière cette façon de se souvenir du défunt, une question se pose, va-t-on encore dans un décès pour le soutien  ou une forme d’amusement ? 

Quand le deuil devient un rendez-vous alcoolisé 

On le sait pourtant, la perte d’un être est une douleur incommensurable que seul le temps saura guérir. Dans ces moments, être entouré des siens est un réconfort immense pour la famille endeuillée encore le partenaire vivant. Une force silencieuse qui semble aujourd’hui s’être modernisée. Pourtant, à une certaine heure de la soirée, nombreux se retirent en petit comité dans le but d’ «aller prendre un verre». Si avant c’était juste pour s’aérer de l’atmosphère lourde et des pleurs, cette habitude est devenue une norme.

Dans certains cas, cette dérive transforme l’ambiance de la veillée. Les conversations sérieuses cèdent la place aux éclats de rire, les prières aux allées et venues vers les débits de boisson. Pour les familles endeuillées, la situation peut devenir pesante, surtout lorsque la présence des proches devient symbolique, puis secondaire. À force de banaliser l’alcool lors des funérailles, le risque est de faire disparaître l’essentiel,la mémoire du défunt, le réconfort des siens et la dignité du moment. Car une veillée mortuaire n’est pas une sortie ordinaire. Elle devrait rester un espace d’accompagnement, de pudeur et de respect.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 10h36min
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