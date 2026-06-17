Unicef : le jeu, un élément essentiel pour la santé mentale de l’enfant

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Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a dans un article rappelé le rôle crucial du jeu pour la santé mentale de l’enfant. A ce propos, il en ressort que les moments ludiques sont essentiels pour le bien-être émotionnel de ce dernier, car il participe au renforcement de ses compétences motrices, cognitives, sociales et émotionnelles. Alors chers parents, prenez du temps pour jouer sainement.

L’Unicef est catégorique sur le fait selon lequel, « les enfants qui jouent régulièrement avec leurs parents risquent moins de souffrir d’anxiété, de dépression, d’agressivité et de troubles du sommeil ». En effet, le jeu n’est pas juste un moyen pour se distraire, à travers cette activité les enfants découvrent et comprennent le monde qui les entoure. Par l’implication parentale, un véritable lien d’unité se met en place, permettant donc d’offrir aux enfants de l’amour, du réconfort et de l’attention, vous posez les bases du développement des compétences émotionnelles et sociales dont il a besoin pour sa santé mentale et son bien-être futur.

Le jeu réduit le stress et les moments difficiles

Jouer, danser et chanter sont d’excellents moyens d’évacuer le stress, tant pour votre enfant que pour vous. Selon les spécialistes, en passant du temps à rire, il se passe que le corps va libérer les hormones du bonheur qu’on appelle les endorphines et sont à l’origine de la sensation de bien-être. L’Unicef affirme à ce propos que, de longues périodes de situations stressantes peuvent affecter la santé physique et mentale d’un enfant et les relations ludiques, positives et constructives avec des adultes peuvent aider à minimiser ces effets.

En jouant avec son enfant, ce dernier réalise qu’il compte. Pour renforcer ce sentiment, il est recommandé de résoudre des problèmes et trouver des solutions créatives durant un jeu ou en faisant un puzzle. De cette façon, l’enfant aura le sentiment d’avoir accompli quelque chose et d’avoir acquis des compétences. De plus, le jeu leur permet aussi d’exprimer des choses qu’ils trouvent difficiles et pour lesquelles ils n’ont pas encore tout à fait les mots. Par exemple, si votre enfant a été témoin d’une dispute entre deux adultes, il peut vouloir recréer ce conflit avec ses poupées. Aux parents souriez, impliquez-vous et profitez de chaque instant.