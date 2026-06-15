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Franceville : trois élèves de 6ème écroués après la violente agression d’un camarade

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 15 juin 2026 à 14h26min
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L’onde de choc est totale au sein de la communauté éducative. Lundi dernier, le procureur près le tribunal de première instance de Franceville a ordonné le placement sous mandat de dépôt de trois adolescents. Âgés de 16 à 18 ans et scolarisés en classe de sixième au prestigieux lycée d’excellence de la ville, ils dorment désormais à la prison centrale. La justice les poursuit pour coups et blessures volontaires, en vertu de l’article 230 du Code pénal gabonais.

Les faits, rapportés par le quotidien L’Union, se sont noués dans l’enceinte même de l’établissement à la suite d’une simple altercation qui a tragiquement dérapé. Pour des raisons que l’instruction devra éclaircir, les trois mis en cause se sont rués sur la victime, un jeune élève de quatrième.

Le passage à tabac a été d’une rare violence. Frappé à coups redoublés au ventre, aux côtes et au bras gauche, l’adolescent s’est effondré, gravement blessé. Devant l’urgence de son état, les secours l’ont rapidement évacué vers le Centre hospitalier universitaire (CHU) Amissa Bongo de Franceville, où il a reçu des soins intensifs.

Les aveux des suspects face aux enquêteurs

Très vite, le mécanisme judiciaire s’est ébranlé. Saisis de l’affaire, les éléments de la brigade de gendarmerie d’Épila ont mené des investigations serrées. Grâce aux témoignages concordants recueillis auprès des élèves et du personnel de l’établissement, les soupçons se sont immédiatement cristallisés sur le trio.

Lors de leurs auditions, les trois suspects n’ont pas nié les faits, reconnaissant leur implication directe dans l’agression. Présentés au magistrat instructeur à l’issue de leur garde à vue, ils ont été conduits en cellule dans la foulée, le juge ayant estimé leur incarcération nécessaire en attendant le procès.

Le fléau des violences scolaires en débat

Au-delà du fait divers, ce drame relance avec acuité le débat sur la sécurité dans les écoles gabonaises. Comment une telle violence a-t-elle pu éclater dans un lycée dit « d’excellence » ? Cet incident rappelle l’urgence absolue de muscler les politiques de prévention et de durcir la discipline pour offrir aux enfants un cadre d’apprentissage serein.

Le signal envoyé par la justice se veut en tout cas d’une fermeté exemplaire. Au Gabon, la loi ne badine pas avec la violence scolaire : les auteurs de tels actes risquent jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ferme et un million de francs CFA d’amende.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire

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