Eurobond : le Gabon réussit son retour sur les marchés internationaux avec une levée de 530 milliards de FCFA

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Le Gabon a officiellement renoué avec les marchés financiers internationaux. Le gouvernement a annoncé, ce 30 juillet 2026, le succès d’une émission obligataire de 530 milliards de FCFA (soit 920 millions de dollars américains). Une opération largement souscrite par les investisseurs internationaux, destinée à financer les investissements publics et à apurer une partie des arriérés de l’État, dans un contexte de relance économique et de discussions avancées avec le Fonds monétaire international (FMI).

Le retour du Gabon sur le marché international des capitaux constitue une étape importante dans la stratégie de financement engagée par les autorités. Après plusieurs jours de rencontres avec des investisseurs institutionnels de premier plan, le ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie chère, a annoncé la réussite de cette opération, qui marque la première émission d’Eurobonds du pays depuis plusieurs années.

Selon le communiqué officiel, les obligations émises portent un coupon de 9,375 %, avec un différé d’amortissement de trois ans et une échéance finale fixée à 2033. Le gouvernement précise que les ressources mobilisées serviront à financer les projets d’investissement prévus dans la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 ainsi qu’au règlement d’une partie des arriérés de l’État.

Une opération qui traduit le retour de la confiance des investisseurs

L’un des principaux enseignements de cette émission réside dans l’accueil réservé par les marchés financiers. Le ministère indique que l’opération a été largement sursouscrite, signe que la demande des investisseurs a dépassé le montant initialement recherché.

Pour les autorités, cet intérêt témoigne de : « La confiance renouvelée des investisseurs dans la qualité de la signature et la trajectoire de réformes engagée par le Gabon » et l’adhésion au Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030, présenté comme la feuille de route économique du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Cette confiance constitue un signal positif pour un pays qui cherche à diversifier ses sources de financement et à restaurer sa crédibilité sur les marchés internationaux. Elle traduit également la perception, par les investisseurs, d’un environnement économique jugé plus lisible, même si cette confiance devra désormais être consolidée par la mise en œuvre effective des réformes annoncées.

Un financement indispensable, mais à un coût élevé

Si le succès de cette levée de fonds constitue une bonne nouvelle pour les finances publiques, il ne doit pas occulter le coût de cette opération. Avec un coupon fixé à 9,375 %, le Gabon emprunte à un taux sensiblement supérieur à celui observé pour des économies bénéficiant d’une meilleure notation souveraine.

Ce niveau de rémunération reflète la perception du risque par les marchés internationaux. En d’autres termes, si les investisseurs ont accepté de financer le Gabon, ils exigent en contrepartie une rémunération élevée pour couvrir les incertitudes liées à l’environnement économique, budgétaire et financier.

Le véritable enjeu sera donc l’utilisation de ces ressources. Si elles permettent de financer des infrastructures productives, de soutenir la croissance et d’améliorer durablement les recettes publiques, le coût de cet emprunt pourrait être justifié. À l’inverse, une affectation peu efficace des fonds alourdirait la charge de la dette sans produire les retombées économiques attendues.

Le FMI en ligne de mire

Cette opération financière s’inscrit également dans un calendrier diplomatique et économique plus large. Le gouvernement rappelle que des discussions techniques sont actuellement en cours avec les services du Fonds monétaire international (FMI), dont une mission est attendue à Libreville en septembre prochain.

L’objectif affiché est de parvenir à la conclusion d’un nouveau programme économique et financier d’ici la fin de l’année 2026. Un tel accord pourrait renforcer davantage la confiance des bailleurs internationaux, améliorer les conditions d’accès du Gabon aux financements extérieurs et soutenir les réformes budgétaires engagées par les autorités.

Au-delà du succès de cette émission obligataire, le défi commence maintenant. Les marchés ont accordé leur confiance au Gabon, mais cette confiance reste conditionnée à la capacité du gouvernement à transformer ces financements en investissements créateurs de croissance, d’emplois et de recettes publiques. Plus qu’une levée de fonds, cette opération constitue désormais un engagement vis-à-vis des investisseurs : celui de démontrer que chaque franc CFA emprunté contribuera effectivement à la transformation économique du pays.