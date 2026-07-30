Gabon : La SETRAG met en valeur les travaux de deux cadres diplômés de la MODEV pour moderniser le Transgabonais

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La Société d’exploitation du Transgabonais (SETRAG) a présenté, ce jeudi 30 juillet à son siège, les travaux de deux de ses cadres titulaires de la Maîtrise d’Ouvrage pour le Développement (MODEV). Soutenus par l’Agence française de développement (AFD), ces travaux visent à renforcer l’expertise interne pour accroître la capacité du Transgabonais et réduire l’empreinte environnementale de l’entreprise.

Créée en 2007 et intégrée au système européen Licence-Master-Doctorat (LMD), la MODEV est une formation diplômante destinée aux responsables et cadres expérimentés des pays partenaires de l’AFD. D’une durée de neuf mois, dont six mois à distance et trois mois en France , ce programme mobilisant plus de 60 experts permet chaque année à 25 agents d’octroyer une bourse financée par l’AFD. À la SETRAG, ce cursus a permis à deux collaborateurs de conduire des recherches stratégiques directement liées aux enjeux de modernisation du réseau ferroviaire.

Un partenariat au service de la modernisation et des compétences

Pour le directeur général de la SETRAG, Christian Magni, ces deux études répondent de manière pragmatique aux défis opérationnels et environnementaux de l’entreprise. « Ces deux collaborateurs ont présenté des projets portant sur l’augmentation de la capacité de la voie ferrée à travers le programme PACTE, mais aussi sur la décarbonation de nos activités. Ce sont deux thématiques qui répondent directement aux enjeux majeurs de développement de la SETRAG. », a-t-il déclaré.

Au-delà des résultats présentés, cette initiative témoigne de la pérennité du partenariat entre la SETRAG et l’AFD. Le directeur de l’agence au Gabon a d’ailleurs souligné que l’engagement de son institution dépasse le cadre purement financier. « Nous soutenons la SETRAG sur le plan financier, mais également dans le renforcement des compétences à travers des formations diplômantes qui se déroulent en partie au Gabon et en France », a déclaré Olivier Delefosse, tout en saluant la grande qualité des travaux restitués.

Capitaliser sur l’expertise interne pour préparer l’avenir

L’un des diplômés est revenu sur son parcours au sein de ce Master exigeant, soulignant la complémentarité entre la théorie et la pratique professionnelle. « Pendant les six premiers mois, nous avons suivi les cours à distance tout en continuant d’exercer nos fonctions. Les connaissances acquises ont pu être immédiatement appliquées dans notre environnement de travail au quotidien », a témoigné Wilcis Molomba Mounguengui. À l’issue de cette formation, il ambitionne de mettre pleinement ces nouvelles compétences au service de la performance du Transgabonais.

En clôture de cérémonie, la direction générale de la SETRAG a rappelé l’importance stratégique de cette montée en compétences. Ces acquis doivent permettre aux deux cadres d’évoluer progressivement vers des postes à plus hautes responsabilités, illustrant la volonté de la SETRAG de valoriser son capital humain pour accompagner durablement l’avenir du rail gabonais.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire