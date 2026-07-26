Batavéa : le bassin versant transformé en dépotoire

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Le bassin versant de Batavéa, dans le quatrième arrondissement de Libreville, est aujourd’hui confronté à une importante accumulation de déchets. Malgré les opérations d’assainissement et les campagnes de sensibilisation, cet ouvrage essentiel à l’évacuation des eaux pluviales peine à retrouver son rôle initial. C’est le constat fait par Gabon Media Time lors d’une descente sur le terrain le vendredi 24 juillet 2026.

À première vue, ce n’est qu’un canal envahi par les déchets. Pourtant, il s’agit bel et bien d’un bassin versant, un ouvrage essentiel à l’évacuation des eaux pluviales. Sur place, le constat est sans appel. Bouteilles, bidons plastiques, boue et autres déchets s’accumulent dans cet ouvrage d’assainissement stratégique de la capitale gabonaise. Malgré les panneaux de sensibilisation installés à proximité et les opérations d’assainissement menées par les autorités, les mauvaises habitudes persistent.

Les populations environnantes réclament plus de contrôle à Batavéa

Face à cette situation, les populations riveraines tirent la sonnette d’alarme. Pour un habitant du quartier, la responsabilité incombe en grande partie aux riverains eux-mêmes. « C’est la population qui jette les ordures ici. Ce n’est pas l’État qui vient jeter ça, c’est nous-mêmes, les habitants du quartier, qui venons les déposer », a-t-il déploré. Par ailleurs, ce riverain rappelle que des opérations de nettoyage ont déjà été menées sur le site. « Il n’y a même pas trois mois, ils ont envoyé des agents pour enlever les bouteilles en plastique et rendre Batavéa propre », a-t-il souligné.

Cependant, face à la persistance des incivilités, il appelle à un renforcement des mesures de contrôle. « La mairie doit détacher des personnes pour surveiller les lieux et sanctionner ceux qui continuent de jeter les déchets dans le canal », a-t-il estimé. Si le bassin versant reste un maillon essentiel pour protéger les populations et les habitations contre les inondations, sa préservation dépend d’une réelle prise de conscience. À Batavéa, la survie de cet ouvrage d’assainissement repose désormais sur la capacité des autorités à agir urgemment, mais aussi sur la responsabilité des citoyens.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire