Maroc : ultime délai pour la régularisation des Gabonais en situation irrégulière

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L’Ambassade du Gabon à Rabat a ouvert une session exceptionnelle de dérogation pour permettre aux ressortissants gabonais de régulariser leur séjour au Royaume chérifien. Les retardataires n’ont plus que quelques heures pour déposer leur dossier.

Le compte à rebours touche à sa fin pour les Gabonais en situation irrégulière au Maroc. Étudiants, stagiaires ou simples résidents, les ressortissants concernés ont jusqu’à ce vendredi 24 juillet 2026 à 16 heures précises pour transmettre leurs pièces justificatives aux services de l’Ambassade, Haute Représentation de la République gabonaise près le Royaume du Maroc.

Une session de dérogation exceptionnelle

Mise en place par la chancellerie à travers un communiqué officiel publié le 22 juillet, cette session exceptionnelle de dérogation constitue une opportunité cruciale. Son objectif est de permettre à la communauté gabonaise confrontée à des difficultés administratives de régulariser leur statut auprès des autorités marocaines.

Face à la fermeture imminente du guichet, la représentation diplomatique insiste sur le caractère strict de l’échéance. Aucune prolongation ne sera accordée et aucun dossier ne sera réceptionné passé le délai fixé.

L’appel au sens des responsabilités de la communauté

Dans son communiqué, la chancellerie exhorte vivement les requérants à prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ce calendrier. Cette rigueur vise avant tout à prémunir les usagers contre les désagréments majeurs qu’entraînerait un dépôt tardif, notamment le risque de contentieux administratifs ou d’expulsion du territoire marocain.

Comptant sur la civilité et la réactivité de chacun, la représentation diplomatique a salué la coopération de la communauté gabonaise, tout en rappelant que la régularisation des séjours demeure un enjeu individuel et collectif majeur pour préserver les relations harmonieuses entre Libreville et Rabat.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire