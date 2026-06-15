France : « L’enfant du pays » un hit inspiré par le Gabon selon Singuila !

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Invité de l’émission CKO, le podcast incontournable en France animé par Chris d’Hyconiq et Baloo, Singuila s’est livré à cœur ouvert sur les secrets de fabrication de sa discographie. Le « Rossignol» du R&B français est notamment revenu sur la genèse de l’un de ses plus grands succès, « L’enfant du pays». Une ode à la résilience qui lui est venue en génie après une connexion profonde et insoupçonnée avec le Gabon.

Alors que l’industrie musicale hexagonale lui battait froid lors de la sortie de son deuxième album intitulé « Ghetto Compositeur », c’est en Afrique centrale que l’artiste a trouvé son salut et son inspiration. « Au Gabon, on m’accueille super bien, et on m’appelle « l’enfant du pays », a-t-il avec émotion. Cette expérience a agi comme un véritable déclic identitaire et artistique pour le chanteur qui a trouvé un motif crédible pour être revigoré.

Singuila l’enfant du Gabon et de l’Afrique !

« Ils m’ont fait capter que j’étais pas qu’un Congolais, qu’un Centrafricain. J’étais un Africain. Et que quand je faisais quelque chose de bien, c’était toute la communauté qui en était fière. », a-t-il indiqué sur le plateau de CKO. Cette ferveur gabonaise a donc littéralement sauvé la carrière de Singuila à une époque où le doute s’installait. Face au boycott des radios françaises qui refusaient de diffuser ses nouveaux titres, le laissant croire que ses morceaux n’étaient pas à la hauteur.

C’est le public de Libreville et de tout le pays qui a répondu présent. Des classiques aujourd’hui incontournables comme « Misérable » ou « Ma nature » ont trouvé leur public de l’autre côté de l’Atlantique. « Ici, c’est pas qu’elles n’ont pas marché, c’est qu’elles n’ont pas existé », a-t-il tranché d’une traite. Il va sans dire que cet flashback fait office de déclaration d’amour envers le Gabon. Une petite population d’Afrique centrale qui a tout de même su offrir à Singuila une dimension panafricaine.