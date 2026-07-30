Norvège : L’intelligence artificielle interdite aux élèves de moins de 13 ans dès la rentrée

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Dès août 2026, les élèves norvégiens âgés de 6 à 13 ans ne pourront plus utiliser l’intelligence artificielle à l’école. Dévoilée en juin par le gouvernement, cette mesure vise à garantir la maîtrise des fondamentaux, lire, écrire, compter et penser de façon autonome, avant d’introduire ces technologies en classe.

Pour les autorités, le constat est clair : la dépendance précoce aux générateurs de texte et aux outils de réponse automatique risque de fragiliser le développement cognitif des enfants. Avant de solliciter une IA pour résoudre un problème ou rédiger un devoir, les plus jeunes doivent d’abord acquérir ces compétences par leurs propres moyens.

Un accès progressif et encadré selon l’âge

La réforme impose une approche graduée, structurée en trois paliers : de 6 à 13 ans : Interdiction stricte des outils d’IA générative dans le cadre scolaire; de 14 à 16 ans, utilisation ponctuelle et exclusivement encadrée par le corps enseignant et à partir de 17 ans, usage plus autonome, doublé d’une sensibilisation au maniement éthique et responsable de la technologie.

Le Premier ministre Jonas Gahr Støre a défendu ce choix au nom du développement intellectuel des élèves. Selon le chef du gouvernement, la maîtrise du langage et du raisonnement logique est un préalable indispensable avant toute assistance numérique.

Entre protection des mineurs et débat éducatif

Outre l’impact sur les apprentissages, les autorités mettent en garde contre les risques de désinformation. Face à des outils susceptibles de générer des réponses erronées, les plus jeunes manquent encore de l’esprit critique nécessaire pour démêler le vrai du faux. La protection des données personnelles des mineurs figure également au cœur des arguments gouvernementaux.

La décision ne manque toutefois pas de susciter le débat. Plusieurs observateurs redoutent qu’une interdiction trop rigide n’éloigne les élèves des réalités d’un monde hyper-connecté. Ses détracteurs privilégient une pédagogie accompagnée dès le plus jeune âge plutôt qu’une mise à l’écart.

En adoptant ce cadre strict, la Norvège fait le pari d’un retour aux fondamentaux : consolidation des savoirs de base d’abord, appropriation éclairée des technologies de demain ensuite.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire