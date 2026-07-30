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Ntoum : la pénurie de gaz butane replonge les ménages dans le désarroi

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 30 juillet 2026 à 18h17min
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Bouteilles de gaz butane dans une station service © D.R.
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La hantise des bouteilles vides est de retour. Depuis plusieurs jours, les usagers de la commune de Ntoum ainsi que de nombreux quartiers du Grand Libreville font face à une pénurie persistante de gaz butane. D’après un constat dressé sur le terrain par l’Agence gabonaise de presse (AGP), cette situation critique résulte de retards importants dans la chaîne d’approvisionnement, laissant des centaines de foyers dans l’incapacité de cuisiner normalement.

Devant les dépôts et les points de distribution habituels, le scénario s’avère tristement répétitif : des rangées de bouteilles métalliques vides et des usagers désabusés qui repartent les mains vides. Les commerçants, quant à eux, se retrouvent en première ligne face à la détresse des riverains sans pouvoir y apporter de réponse immédiate.

«  Cela fait cinq jours que nous n’avons pas été livrés. La prochaine livraison est annoncée pour le 2 août », confie Diakité, revendeur installé à Ntoum, aux équipes de l’AGP. Une attente interminable pour les ménages qui doivent improviser au quotidien pour préparer leurs repas.

L’ombre de la crise de janvier et l’urgence des fêtes nationales

Sur le terrain, l’exaspération cède peu à peu la place à une vive inquiétude. Partout, les témoignages traduisent la même quête infructueuse. « Je parcours les points de vente depuis ce matin, mais il n’y a rien », déplore Clarisse Okome, une habitante du quartier Essassa contrainte de multiplier les déplacements dans l’espoir de dégoter une recharge.

Cette rupture brutale ravive le souvenir douloureux de la grave crise de janvier 2026, qui avait déjà lourdement paralysé les foyers de la région capitale. À l’approche imminente des festivités nationales, période où la consommation domestique atteint traditionnellement son pic, les populations exhortent les autorités et les distributeurs à intervenir d’urgence. Un retour rapide à la normale est désormais vivement espéré pour éviter que ce casse-tête logistique ne vienne gâcher les célébrations à venir.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 30 juillet 2026 à 18h17min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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