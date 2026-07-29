Nzeng-Ayong : l’axe Pharmacie – Fromager, une ruelle stratégique laissée à l’abandon

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Autrefois considérée comme une voie de liaison importante à Nzeng-Ayong, la ruelle reliant la Pharmacie au Fromager ne remplit plus pleinement sa fonction. Dégradation de la chaussée, eaux stagnantes et rétrécissement du passage compliquent désormais les déplacements des riverains, qui réclament une intervention des autorités.

Pour les habitants, emprunter cette voie relève souvent du parcours d’obstacles, notamment pendant la saison des pluies. Les piétons comme les automobilistes subissent les conséquences de son mauvais état. « Nous éprouvons des difficultés principalement en saison des pluies. Pendant cette période, nous sommes obligés de prévoir deux paires de chaussures. Les véhicules ne sont également pas épargnés par la situation et subissent plusieurs pannes », témoigne Régis Mondadi, riverain.

Les habitants demandent la réhabilitation et le réaménagement de leur axe

Au-delà de la dégradation de la chaussée, les habitants estiment que cette ruelle a perdu une partie de sa vocation. Conçue à l’origine pour assurer une continuité vers d’autres secteurs de Nzeng-Ayong, elle aurait été progressivement réduite par des occupations qui empêchent aujourd’hui son utilisation complète. « Cette route-là, normalement, elle sort au Fromager. Sauf qu’il y a la maison de l’ancien procureur qui ferme complètement le passage. De l’autre côté, à gauche, il y a une église », affirme Ngoke Hermine, riveraine.

Les riverains demandent ainsi une réhabilitation de la chaussée et un réaménagement de cette voie afin qu’elle retrouve son rôle de liaison. « Tout ce que nous demandons aux autorités compétentes, c’est qu’elles puissent vraiment avoir un regard sur cette ruelle-là. Nous avons vraiment besoin que cette route soit bétonnée ou plutôt qu’elles mettent des pavés », plaide Régis Mondadi.

En attendant une éventuelle intervention des pouvoirs publics, les usagers continuent d’emprunter une infrastructure fortement dégradée.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire