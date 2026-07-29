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Gabon : formation de 6 agents aux bonnes pratiques de la sécurité incendie

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 29 juillet 2026 à 20h00min
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Photo de famille au terme de la formation à Gabon Safety First (GSF) © D.R.
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Le Gabon compte désormais ses premiers formateurs diplômés en Équipier de Première Intervention (EPI). Six professionnels, dont trois agents d’Olam Gabon et trois de Gabon Safety First (GSF), ont achevé une session organisée par GSF avec l’appui de France SST Gabon. Cette initiative vise à renforcer les compétences locales en sécurité incendie et à diffuser les bonnes pratiques au sein des entreprises.

Le pays franchit ainsi une nouvelle étape dans la prévention des risques professionnels. En effet, cette première session, organisée au Gabon, permettra aux six certifiés de former à leur tour d’autres agents aux techniques de prévention et de lutte contre les départs de feu. Pour les organisateurs, cette initiative marque une avancée importante dans le développement d’une expertise nationale. « C’est une première au Gabon. On n’avait jamais mis en place dans ce pays une formation diplômante de formateur incendie des équipiers de première intervention », a souligné le formateur Arnaud Dubroco.

Des compétences désormais au service de la prévention

Il ajoute que cette certification permettra à GSF « d’être le seul cabinet de formation à pouvoir avoir des reconnaissances de diplômes internationaux ». Au cours de cette session, les participants ont alterné enseignements théoriques et exercices pratiques afin de maîtriser les gestes essentiels en matière de sécurité incendie. Ils sont désormais en mesure d’intervenir efficacement face à un début d’incendie et de transmettre ces savoir-faire.

La directrice générale de Gabon Safety First, Moneboco Ella Anne-Sarah, retient surtout les enseignements applicables au quotidien. « Nous avons appris beaucoup de choses, comme la surcharge au niveau des multiprises. C’est un risque énorme auquel beaucoup d’entre nous sont exposés », a-t-elle expliqué. Elle a également salué les exercices pratiques, qui ont permis aux participants d’acquérir « les bons gestes et les bonnes attitudes en ce qui concerne l’extinction, notamment des différentes méthodes d’extinction ».

Des compétences appelées à se diffuser dans les entreprises

Au-delà des acquis techniques, cette certification permettra aux six professionnels de former à leur tour les personnels de leurs entreprises respectives. Pour Olam Gabon, cette démarche s’inscrit dans une stratégie de renforcement des capacités internes. « Cette formation nous permettra aussi de former en interne et de délivrer un certificat qui est reconnu internationalement à nos équipes », a indiqué Ndombi Mombo Leslie, responsable HSE de l’entreprise.

À travers cette première formation diplômante de formateurs incendie, Gabon Safety First affirme son rôle d’acteur majeur de la sécurité incendie au Gabon. L’entreprise gabonaise entend désormais mettre ces compétences au service des organisations afin de renforcer la culture de prévention des risques en milieu professionnel.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire 

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