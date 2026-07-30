SEEG : interruption de la fourniture électrique dimanche 2 août dans plusieurs quartiers du Grand Libreville

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Libreville, le 30 juillet 2026_La SEEG informe sa clientèle qu’elle effectuera le dimanche 02 août 2026 des travaux de maintenance des équipements de production du poste source 90 kV, situé à la Centrale Thermique d’Owendo.

Cette opération va nécessiter l’arrêt de l’usine, de 06h30 à 15h30, avec pour conséquence l’interruption de l’alimentation en électricité dans les quartiers suivants :

Acaé, Akournam, Awoungou, Barracuda, Cité ELF, Cité SETRAG, Ecole Nationale de la Gendarmerie, Centre Des Métiers Jean VIOLAS, Ça m’étonne, Centrale d’Alénakiri, Centre de pêche d’Owendo, Cité COMILOG, Cité OPRAG, Cour des Comptes, Derrière l’Hôpital de Melen, FEGAFOOT, Fondation Horizons Nouveaux, Gare de SETRAG,Hôtel Casino d’Owendo, Hôtel de Bikélé, Lotissement SNI Owendo, Lycée Technique National Omar BONGO, Lycée Technique de Bikélé, PharmaGabon, Nomba Domaine, Nouveau Port Olam, Parking SOGATRA Owendo, Pont Nomba, Port d’Owendo, Razel, Résidence DIVUNGUI, Rond-Point du PK12, ROUGIER Gabon, Route Nationale 1, San Gel de Bikélé, SGBM,SNI Owendo, Stade de Bikélé, Université des Sciences de la Santé et l’Usine de SOBRAGA.

La SEEG présente d’ores et déjà ses excuses à sa clientèle pour la gêne causée par ces travaux qui visent une meilleure la qualité du service.