Gabon : Lambaréné réussit le pari de sa première Fête des Cultures de l’Ogooué

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Du 24 au 26 juillet 2026, la ville de Lambaréné a accueilli la première édition de la Fête des Cultures de l’Ogooué. Initiée par la mairie, cette manifestation a rassemblé populations, autorités, artistes et acteurs culturels autour de la valorisation du patrimoine du Moyen-Ogooué. Entre défilés traditionnels, expositions, conférences et concerts, l’événement s’est imposé comme un nouveau rendez-vous culturel d’envergure au Gabon.

Pendant trois jours, Lambaréné a vibré au rythme des traditions, des chants et des danses qui font la richesse culturelle du Moyen-Ogooué. Pour cette première édition de la Fête des Cultures de l’Ogooué, la capitale provinciale s’est transformée en un vaste espace d’expression du patrimoine gabonais, attirant un public venu des différentes localités de la province. Familles, jeunes, anciens, autorités administratives et coutumières, associations culturelles ainsi que visiteurs ont répondu présents à cette initiative portée par la mairie de Lambaréné, avec l’ambition d’inscrire durablement la manifestation dans le calendrier culturel national.

Une promesse de campagne devenue réalité

En lançant cette première édition, le maire de Lambaréné, Guy Pierre Biteghe, concrétise l’un des engagements pris devant les populations. Dès la cérémonie d’ouverture organisée sur la Place des Fêtes, le ton était donné avec un défilé haut en couleur des groupes socioculturels représentant la diversité des communautés du Moyen-Ogooué.

Danses traditionnelles, chants, costumes, rites ancestraux et démonstrations artistiques se sont succédé, illustrant la richesse du patrimoine immatériel de la province. Avant le début des festivités, le premier magistrat de la commune a invité l’assistance à observer une minute de silence en mémoire des disparus, avant de rappeler que le Moyen-Ogooué est une terre de brassage où peuples autochtones et communautés venues d’ailleurs ont construit une identité commune. « La culture est le véhicule de notre identité », a déclaré Guy Pierre Biteghe.

Le patrimoine gabonais mis à l’honneur

Au fil des trois journées, les visiteurs ont découvert les nombreux stands consacrés à l’artisanat local, aux produits du terroir et aux spécialités culinaires de la province. Des conférences-débats ont également permis d’aborder les questions liées à l’histoire des peuples du Moyen-Ogooué, à la préservation des traditions et à la transmission du patrimoine culturel aux jeunes générations.

Dans les différents espaces d’animation ainsi que dans les mairies d’arrondissement, spectacles de danse, prestations musicales et démonstrations de savoir-faire traditionnels ont attiré un public nombreux, venu célébrer un héritage commun dans une ambiance conviviale. Au-delà des animations, cette première édition a offert un véritable moment de dialogue entre les générations, permettant aux plus jeunes de redécouvrir des pratiques culturelles parfois méconnues, tout en renforçant le sentiment d’appartenance à une histoire collective.

Une clôture populaire qui confirme le succès de l’événement

Pour refermer cette parenthèse culturelle, les organisateurs avaient prévu une grande soirée musicale qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Les artistes Stéphanie Afene, Thomos, Axel Agamboué, Michel Madingo, Agnès A, ainsi que plusieurs autres figures de la scène gabonaise, se sont succédé sur scène dans une ambiance festive. Les refrains repris en chœur, les danses improvisées et l’engouement du public ont donné à cette cérémonie de clôture une dimension populaire qui a marqué les esprits. Cette communion entre artistes et festivaliers est venue couronner une manifestation largement saluée pour la qualité de son organisation.

Pour une première édition, la Fête des Cultures de l’Ogooué aura dépassé les attentes. En mettant en lumière les traditions, le patrimoine et les talents du Moyen-Ogooué, Lambaréné pose les bases d’un rendez-vous appelé à grandir au fil des années, avec l’ambition de faire de la ville l’une des vitrines majeures de la culture gabonaise et un pôle d’attractivité touristique au cœur du pays.