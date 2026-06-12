Derniers articlesFAITS DIVERS

Franceville : une employée du CIRMF retrouvée morte, une lettre posthume évoque des pressions professionnelles

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 12 juin 2026 à 9h35min
1 793 Temps de lecture 1 minute
Entrée du Centre international de recherches médicales de Franceville © D.R.
Ecouter l'article

Le Centre international de recherches médicales de Franceville (CIRMF) est plongé dans la stupeur et l’incompréhension. Graciella Mamboundou Maroga, une jeune employée de 33 ans, a été retrouvée sans vie ce mardi à son domicile familial, situé au quartier Hibiscus à Franceville. Ce drame, qui suscite une vive émotion locale, a rapidement pris une tournure judiciaire complexe à la suite de la découverte d’un élément clé.

Selon des informations initialement rapportées par le média Gabonactu, la trentenaire aurait laissé une lettre écrite de sa main avant de mourir. Si les enquêteurs ont rapidement confirmé l’existence de cette correspondance, le mystère plane encore sur ses termes exacts.

Néanmoins, d’après les premiers éléments de l’enquête relayés par l’Agence gabonaise de presse, le document mettrait directement en cause l’environnement professionnel de la victime. Graciella Mamboundou Maroga y évoquerait de lourdes difficultés vécues dans le cadre de ses fonctions au sein du prestigieux centre de recherche.

Trois cadres de l’institution placés en garde à vue

Face à la gravité de ces révélations, la justice a immédiatement réagi. Benille Ongouori, procureur de la République près le tribunal de première instance du Haut-Ogooué, s’est saisi de l’affaire. Il a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire approfondie, confiant le soin des investigations à la Police judiciaire. L’objectif prioritaire est désormais de vérifier point par point les faits mentionnés dans le courrier et de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce décès.

La réponse policière ne s’est pas fait attendre. Dans le cadre de la procédure, plusieurs auditions de premier plan ont été menées directement au sein du CIRMF. Les investigations ont rapidement débouché sur le placement en garde à vue de trois hauts responsables de l’institution. Parmi les personnes interpellées figure notamment le responsable du personnel, une information confirmée par des sources proches du dossier.

L’attente de clarifications officielles

Au sein de l’établissement, l’onde de choc est palpable et les interrogations se multiplient parmi le personnel. Pour l’heure, la direction du CIRMF a choisi de s’enfermer dans le silence et ne s’est pas encore exprimée officiellement sur le drame ou sur les arrestations en cours. Alors que la Police judiciaire poursuit activement ses auditions, la ville de Franceville attend désormais de comprendre ce qui a pu conduire à une telle tragédie.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 12 juin 2026 à 9h35min
1 793 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Lambaréné : 4 jeunes filles écrouées après une violente rixe diffusée sur les réseaux sociaux

12 juin 2026 à 12h03min

AGASA : 340 producteurs artisanaux sensibilisés aux pratiques d’hygiène et de fabrication

12 juin 2026 à 11h50min

BGFI Holding Corporation : les salariés actionnaires s’organisent pour peser sur l’avenir du Groupe

12 juin 2026 à 11h21min

Coupe du Monde 2026 : Vibrez au rythme des matchs et maximisez vos gains sur PMUG.ga

12 juin 2026 à 10h25min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : pourquoi l’État peine-t-il à soutenir son unique usine de fabrication de médicaments ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Pourquoi l’État peine-t-il à soutenir son unique usine de fabrication de médicaments ?
[#Reportage] Coopération : Fabrice Mauries prépare la visite d’Oligui Nguema en France 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Coopération : Fabrice Mauries prépare la visite d’Oligui Nguema en France
[#RevuedePresse] Revue de presse du 11 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 11 Juin 2026
[#Reportage] Taxi Gab+ : Oligui Nguema préside la cérémonie de remise de 200 véhicules 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Taxi Gab+ : Oligui Nguema préside la cérémonie de remise de 200 véhicules
[#Journal] Le 12H30 du 11 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 11 Juin 2026
[#Reportage] Prison centrale : 20 dossiers en ouverture des audiences correctionnelles foraines 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Prison centrale : 20 dossiers en ouverture des audiences correctionnelles foraines
S'abonner
Bouton retour en haut de la page