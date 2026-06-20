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FlyGabon : vers l’acquisition de deux Boeing pour desservir Paris et Londres

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 20 juin 2026 à 10h01min
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Une vue de l’Airbus A320 de FlyGabon © D.R.
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Portée par une dynamique de croissance soutenue, le compagnie nationale FlyGabon s’apprête à redessiner le paysage aérien régional en programmant l’ouverture prochaine de liaisons directes entre Libreville et plusieurs grandes capitales européennes. Dans le viseur du pavillon national : Paris et Londres, deux hubs économiques et culturels majeurs.

Pour concrétiser cette ambition transcontinentale, le transporteur s’active en coulisses. Pas question de naviguer à vue : la compagnie étudie de près l’acquisition ou la location d’appareils de dernière génération, ciblant spécifiquement les Boeing 737 NG et 737 MAX. Ces monocouloirs, particulièrement adaptés aux vols moyen-courriers à forte densité, offrent le compromis idéal entre confort des passagers et rentabilité des lignes.

Le Boeing 737 MAX s’impose d’ailleurs comme le grand favori des équipes techniques. Grâce à son autonomie d’environ 6 500 kilomètres, l’appareil est parfaitement capable de relier sans escale Libreville à la capitale française soit 5 450 km ou à la métropole britannique soit 5 750 km. Au-delà de son rayon d’action, c’est sa sobriété énergétique qui séduit, un atout crucial à l’heure où la réduction de l’empreinte carbone et la maîtrise des coûts de carburant dictent la loi du marché aéronautique.

Le leasing comme accélérateur de croissance

Pour armer sa flotte sans plomber ses finances, FlyGabon fait le choix du pragmatisme. La compagnie privilégie le modèle du leasing, une stratégie de location opérationnelle déjà adoptée par près des deux tiers des transporteurs aériens à l’échelle mondiale. Cette formule flexible va lui permettre de limiter les investissements initiaux massifs, tout en accélérant de manière significative le déploiement de ses nouveaux avions.

Libreville, futur hub incontournable

Derrière ce déploiement d’ailes se cache un enjeu géopolitique et économique de taille. À travers cette montée en puissance, FlyGabon ne cherche pas seulement à transporter des passagers, mais ambitionne de renforcer durablement la connectivité internationale du pays.

En facilitant les flux de voyageurs et de marchandises, le transporteur entend stimuler les échanges économiques bilatéraux. L’objectif final reste limpide : imposer Libreville comme la porte d’entrée stratégique incontournable entre l’Afrique centrale et le Vieux Continent. 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 20 juin 2026 à 10h01min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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