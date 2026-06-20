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France : des tests anti-drogue désormais obligatoires dans les ministères

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 20 juin 2026 à 11h17min
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Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a ordonné, mercredi 17 juin, la mise en place de tests salivaires de dépistage de stupéfiants au sein des ministères. Selon une publication de TV5 Monde Afrique datée du 18 juin 2026, cette décision vise à renforcer la sécurité des services publics et à prévenir les risques liés à la consommation de drogues dans l’administration.

La mesure concerne plusieurs hauts responsables de l’État, notamment les préfets, les ambassadeurs, les directeurs d’administration centrale et les recteurs. Certains agents occupant des postes sensibles liés à la défense ou à la sécurité nationale seront également soumis à ces contrôles. Les ministres, la Secrétaire générale du gouvernement ainsi que le Secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale figurent aussi parmi les personnes concernées.

Une mesure liée à la lutte contre le trafic de drogue 

Pour Sébastien Lecornu, la consommation de stupéfiants par des agents publics peut représenter une menace pour la sécurité de l’État. Il estime qu’une personne sous l’emprise de drogues peut devenir plus vulnérable aux pressions extérieures, notamment de la part de réseaux criminels ou d’organisations cherchant à obtenir des informations confidentielles. Cette décision s’inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre le trafic de drogue en France. Le chef du gouvernement souhaite que les services de l’État montrent l’exemple et renforcent leur vigilance dans les secteurs stratégiques. 

Les ministères ont jusqu’au 26 juin pour élaborer un plan d’action et identifier les postes qui feront l’objet de ces contrôles. En cas de résultat positif, l’administration pourra engager des procédures disciplinaires à l’encontre de l’agent concerné. Celui-ci pourra toutefois demander une contre-expertise et bénéficier d’un accompagnement auprès de structures spécialisées. Le gouvernement précise également que les données personnelles recueillies dans le cadre de ces dépistages devront être strictement protégées.

Une mesure qui divise déjà au sein de l’administration 

La mesure suscite cependant des réactions partagées au sein de l’administration. Certains responsables dénoncent une initiative qu’ils jugent « infantilisante » et susceptible d’instaurer un climat de méfiance envers les fonctionnaires. D’autres soutiennent au contraire cette démarche. Ils estiment que la consommation de drogue touche toutes les catégories sociales et que les administrations publiques ne doivent pas échapper aux efforts de prévention. Quoi qu’il en soit, Sébastien Lecornu devra désormais trouver un équilibre entre les exigences de sécurité d’une part et le respect des droits des agents publics, d’autre part.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire 

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