Fly Gabon : l’ambition d’un pavillon national pour connecter le Gabon à l’Afrique

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a confirmé l’ambition de faire de Fly Gabon un acteur majeur du transport aérien national et régional. Au-delà du simple développement d’une compagnie nationale, l’exécutif entend utiliser le transport aérien comme un instrument de souveraineté économique, d’intégration territoriale et de rayonnement du Gabon en Afrique. Une vision qui s’accompagne également d’une réflexion sur le contrôle national des infrastructures aéroportuaires et portuaires.

Créée dans un contexte marqué par la volonté de renforcer la présence de l’État dans des secteurs stratégiques, Fly Gabon s’impose progressivement dans le paysage aérien national. Lors de son discours sur l’état de la Nation, le chef de l’État a rappelé que la compagnie dessert déjà plusieurs destinations domestiques, notamment Port-Gentil, Franceville et Oyem. Cette couverture nationale devrait prochainement s’étendre à Makokou et Tchibanga dès l’opérationnalité complète de leurs infrastructures aéroportuaires. Pour les autorités, il s’agit de désenclaver davantage les provinces et de rapprocher les territoires à travers une offre de transport régulière et accessible.

Une ambition régionale assumée

Au-delà du marché intérieur, Fly Gabon poursuit son expansion sur le continent africain. Selon le président de la République, la compagnie nationale dessert déjà plusieurs destinations stratégiques parmi lesquelles le Congo, la République démocratique du Congo, le Cameroun, l’Afrique du Sud, le Bénin, la Guinée équatoriale, la Centrafrique, le Nigéria ainsi que Sao Tomé-et-Principe. Cette montée en puissance traduit une volonté de positionner Libreville comme un carrefour régional des échanges économiques et humains. Dans un contexte où la connectivité aérienne demeure un facteur clé de compétitivité, l’État entend réduire sa dépendance vis-à-vis des compagnies étrangères tout en renforçant son influence dans la sous-région.

La stratégie gouvernementale ne se limite pas à l’acquisition d’avions ou à l’ouverture de nouvelles lignes. Elle repose également sur le développement du capital humain. À ce titre, le chef de l’État a annoncé que près de 400 étudiants gabonais achèveront prochainement leur formation aux métiers de l’aéronautique grâce à un partenariat conclu avec l’Académie éthiopienne de l’aviation civile. Une initiative qui vise à constituer un vivier national de pilotes, techniciens, contrôleurs aériens et autres spécialistes indispensables à l’essor durable du secteur.

Ports et aéroports : la question de la souveraineté relancée

L’annonce la plus stratégique concerne toutefois la gestion des infrastructures. Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, « la gestion des ports et aéroports relève de la souveraineté nationale ». Dans cette perspective, le gouvernement envisage une révision des conventions de concession et des partenariats existants afin de les adapter aux intérêts du pays. Cette déclaration marque une évolution importante de la doctrine économique de l’État. Elle traduit la volonté de reprendre une maîtrise accrue sur des infrastructures considérées comme essentielles à la sécurité, à la compétitivité et au développement national.

À travers Fly Gabon et la réforme annoncée des concessions aéroportuaires et portuaires, l’exécutif dessine ainsi une stratégie plus large : faire du transport non seulement un outil de mobilité, mais également un instrument de souveraineté économique et de développement territorial pour le Gabon.