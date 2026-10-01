« Entreprendre au Gabon sous la brimade institutionnelle » : Harold Leckat rompt le silence

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C’est un véritable pavé dans la mare que jette le journaliste et Directeur de publication de Gabon Media Time, Harold Leckat Igassela, près d’un an après son interpellation par des agents de la Direction générale des recherches puis son incarcération quelques jours plus tard à la prison centrale de Libreville. Cette affaire s’inscrivait dans le cadre d’un litige commercial opposant l’Agence de communication Global Media Time, éditrice de Gabon Media Time et la Caisse des dépôts et consignations. Dans son essai « Entreprendre au Gabon sous la brimade institutionnelle » paru aux Éditions Jets d’Encre, l’auteur partage « un témoignage saisissant sur le prix de la liberté d’entreprendre et d’informer au Gabon ».

En 258 pages, Harold Leckat décrit ce qu’il présente comme une mécanique institutionnelle fabriquée pour broyer ceux qui osent « réclamer le paiement d’un travail accompli ». Une situation qui selon lui, « peut suffire à faire basculer un entrepreneur du litige commercial à la cellule de prison ». Harold Leckat parle alors de « brimade institutionnelle » qu’il associe à un système qui « fragilise les entreprises, étouffe les médias et transforme l’exercice d’un droit en acte de résistance ».

Les libertés économiques et médiatiques en danger

Mais cette « brimade institutionnelle », Harold Leckat assure l’avoir vécue jusque dans l’univers carcéral. Il interroge ainsi le rapport entre pouvoir, justice et liberté : « comment préserver, dans un tel système, la liberté d’entreprendre et d’informer ? », interroge-t-il. Pour cet entrepreneur de 40 ans, le livre ne se veut ni un règlement de comptes, ni une démarche de victimisation. Il se présente plutôt comme un plaidoyer en faveur du respect de la liberté d’entreprendre, du respect de la parole donnée et du respect de la liberté d’informer.

Harold Leckat aborde un épisode fondateur de son engagement contre l’injustice. Son licenciement du cabinet Jules Obiang, « au motif laconique d’avoir fait publier des articles dans la presse », précise-t-il. Celui qui aime à se présenter comme un Juriste de formation, journaliste par conviction et entrepreneur par devoir y voit l’occasion d’embrasser un nouvel horizon, susceptible de lui offrir un plus grand écho. Le journalisme devient alors un engagement, convaincu de sa capacité à impacter, cette fois dans une liberté pleine et entière.

À travers son témoignage, Harold Leckat porte un regard engagé sur les institutions gabonaises et réaffirme que l’information demeure à la fois un droit, un devoir et une exigence républicaine. Déjà disponible sur commande, « Entreprendre au Gabon sous la brimade institutionnelle » a paru officiellement ce mois d’octobre et fera prochainement l’objet d’une présentation officielle à Libreville. L’ouvrage entend ainsi prolonger le débat sur les conditions d’exercice de l’entrepreneuriat au Gabon, dans un contexte marqué par un appel pressant des autorités à l’implication de la diaspora dans la création de richesse au Gabon.