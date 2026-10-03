Gabon : l’Assemblée nationale affine son calendrier et relaie les attentes citoyennes

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Ce jeudi 1er octobre 2026, le président de l’Assemblée nationale, Michel Régis Onanga Ndiaye, a présidé une réunion décisive de la Conférence des présidents. Dédiée à l’élaboration de l’agenda législatif et au traitement des urgences sociales, cette rencontre marque une étape clé dans le déroulement des travaux de la Vᵉ République.

Autour du président du Palais Léon Mba s’étaient réunis les membres du Bureau, les dirigeants des groupes parlementaires ainsi que les présidents des commissions permanentes. L’enjeu principal consistait à traduire en actions concrètes les décisions arrêtées la veille. Parmi les priorités figurait la finalisation du calendrier des réunions plénières, indispensable pour garantir la fluidité du travail législatif.

Après l’adoption du procès-verbal du 24 juin dernier, les participants ont passé en revue les textes en cours d’examen afin d’établir un ordonnancement rigoureux des projets de loi. Cette démarche de planification vise avant tout à rationaliser le temps parlementaire et à prévenir toute saturation des débats.

Le contrôle de l’action gouvernementale au cœur des débats

Au-delà de la logistique législative, cette session a fait la part belle aux attentes quotidiennes des Gabonais. L’examen des propositions de questions écrites et orales adressées à l’Exécutif a en effet occupé une place centrale dans les discussions. Santé, éducation, précarité de l’emploi chez les jeunes ou hausse du coût de la vie : autant de sujets cruciaux passés au crible par les députés.

Les parlementaires ont également relayé les préoccupations persistantes relatives à l’état des réseaux routiers, au déficit d’accès à l’eau potable et à l’électricité, sans oublier les défis du développement agricole. Présenté par l’institution comme le véritable baromètre des réalités du terrain, ce volume de sollicitations illustre la volonté de l’Assemblée de maintenir un contact étroit avec la population.

Un dialogue institutionnel renforcé

En inscrivant formellement ces interpellations à l’ordre du jour des prochaines séances de questions au gouvernement, la Conférence des présidents entend donner une suite institutionnelle directe à la clameur citoyenne. Ce mécanisme, garanti par la Constitution de la Vᵉ République, constitue l’un des leviers fondamentaux du contrôle parlementaire.

Les conclusions retenues au terme de cette réunion fixeront désormais la cadence du travail parlementaire pour les semaines à venir. Elles détermineront surtout la fréquence et la rigueur du dialogue à venir entre le pouvoir législatif et le gouvernement, alors que les attentes populaires se font chaque jour plus pressantes.