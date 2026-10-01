Gabon : 96% du coût des subventions aux carburants profite aux plus riches  

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C’est un constat sévère dressé par la Banque mondiale au Gabon, les subventions non ciblées aux carburants profitent majoritairement aux ménages les plus aisés. Dans sa Revue des finances publiques du Gabon 2026, l’institution de Bretton Woods souligne l’inefficacité sociale de ce mécanisme, présenté comme un moyen d’atténuer le coût élevé de la vie. Selon ses estimations, 96 % du coût des subventions à l’essence et au gasoil bénéficient à la moitié la plus riche de la population. Cette situation révèle un déséquilibre dans l’allocation des ressources publiques, alors que les populations vulnérables restent confrontées à d’importants besoins sociaux.

Le poids de cette politique est considérable pour les finances publiques. En 2024, les subventions aux carburants ont représenté jusqu’à 1 % du PIB, soit, selon la Banque mondiale, l’équivalent du budget consacré à la santé. L’institution estime que ces dépenses, parce qu’elles favorisent les groupes à revenus élevés et bénéficient à une consommation importée, génèrent peu de retombées pour la croissance inclusive. Ainsi, 1 % du PIB représente plus du tiers des dépenses consacrées à l’éducation nationale, dans un contexte où les besoins demeurent importants en matière de recrutement d’enseignants et de régularisation des personnels déjà en fonction.

Une dépense dont la trajectoire interroge

La Banque mondiale observe que le niveau des subventions aux carburants demeure supérieur à la moyenne des pays d’Afrique subsaharienne. Elle recommande donc de mieux cibler ces dépenses et de les concentrer sur les secteurs susceptibles de soutenir la création de richesse. Depuis plusieurs années, l’institution appelle les autorités gabonaises à réorienter une dépense qui bénéficie disproportionnellement aux catégories les plus favorisées. En 2022, les dépenses publiques liées aux subventions avaient dépassé 100 milliards de FCFA. Face à cette progression, le gouvernement avait suspendu l’aide accordée au secteur industriel, ramenant l’enveloppe à 45 milliards de FCFA dans la loi de finances 2023. Cette réduction avait alors été saluée par les partenaires internationaux.

La tendance s’est toutefois inversée après le coup d’Etat d’août 2023. Entre 2023 et 2024, les subventions aux carburants ont augmenté de 66 %, pour atteindre 75 milliards de FCFA, avant de grimper à 88 milliards en 2025. Cette évolution intervient que les marges budgétaires restent contraintes et que les autorités doivent arbitrer entre plusieurs priorités sociales. Pour 2026, la loi de finances initiale avait prévu une enveloppe limitée à 12 milliards de FCFA. Mais la loi de finances rectificative porte ce montant à plus de 55,3 milliards de FCFA, soit une hausse de 354 %. Malgré une progression inférieure à celle observée certaines années précédentes, cette révision traduit le maintien d’un effort budgétaire important au profit essentiellement des riches. Elle repousse également une nouvelle fois la réforme du ciblage des subventions, pourtant préconisée par la Banque mondiale.