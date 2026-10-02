Pénurie de gasoil : retour à la normale pas avant le 4 octobre

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​Depuis quelques jours, les automobilistes du Grand Libreville font face à de sérieuses difficultés pour s’approvisionner quotidiennement en carburant de type gasoil à la pompe. Les très longues files d’attente s’allongent devant les stations-service, suscitant la forte inquiétude des usagers. Face à cette situation, le ministère du Pétrole et du Gaz a brisé le silence par un communiqué en date de ce 02 octobre 2026, confirmant officiellement une tension temporaire dans la distribution. Cette perturbation majeure, qui impacte le quotidien des travailleurs, est directement liée à une baisse critique des stocks disponibles chez les marketeurs

Pour éviter une paralysie, des mesures d’urgence ont été déployées. Les autorités compétentes ont ordonné la mise à disposition des précieuses réserves de la SGEPP aux différents distributeurs. En parallèle, un rationnement strictement temporaire des volumes a été instauré. L’objectif principal est de préserver prudemment les stocks et de maintenir un service minimum vital dans l’attente d’une solution pérenne pour réapprovisionner le pays.

​Arrivée d’une nouvelle cargaison, bouée de sauvetage

​La fin du calvaire se profile enfin, mais il faudra encore patienter. Le plus grand soulagement viendra de la mer. Selon les prévisions, un navire d’importation est fermement attendu sur les côtes dans la soirée du samedi 3 octobre 2026. Cette importante cargaison permettra de renflouer les cuves et d’amorcer le réapprovisionnement progressif des stations-service. Le ministère estime donc que le retour à la normale de la distribution n’interviendra qu’à compter du dimanche 4 octobre 2026.

En attendant, le gouvernement assure qu’une étroite coordination est maintenue avec la SOGARA, la SGEPP et l’ensemble des marketeurs concernés. Cette crise souligne l’urgence de mieux sécuriser les réserves nationales en matière d’hydrocarbures face aux nombreux imprévus logistiques.