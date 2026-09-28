Komo-Kango : l’école d’Ayeme Agoula Chantier fait peau neuve 

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C’était une demande pressante des populations et du corps enseignant, c’est désormais une réalité. Ce 28 septembre 2026, les habitants du Canton Engong se sont réunis autour des élus de la localité et des notables, à l’appel du Conseil départemental du Komo-Kango. Au cœur de cette rencontre, l’inauguration de l’école d’Ayeme Agoula, un village situé à environ 11 kilomètres du carrefour Kougouleu sur la nationale 1. L’établissement a bénéficié d’une réhabilitation en profondeur grâce à la détermination du Conseil départemental, avec l’appui de l’entreprise QTB, qui exploite du bois dans la région. Cette rénovation répond ainsi aux attentes exprimées depuis plusieurs années par les populations et les enseignants.

Sur place, les travaux réalisés ont permis de transformer considérablement le visage de l’établissement. Trois salles de classe ont été entièrement rénovées, les latrines remises en état et la toiture entièrement refaite. Des améliorations qui offrent désormais un cadre plus adapté à l’apprentissage pour la cinquantaine d’élèves inscrits dans cette école. La remise officielle des clés a constitué l’un des temps forts de la cérémonie, en présence des responsables locaux, des représentants de l’entreprise QTB, des notables et des familles. Pour les habitants du Canton Engong, cette réhabilitation constitue surtout une réponse concrète à une situation devenue invivable au fil des années.

Une école rénovée pour accompagner la progression des effectifs

« Il y a quelques mois cette école était à l’abandon. Toiture éventrée, murs fissurés. Nos enfants apprenaient dans des conditions indignes. Aujourd’hui, grâce au partenariat avec la société QTB, nous remettons une école digne », a déclaré Aubin Eye Nze, président du Conseil départemental du Komo-Kango. De son côté, Ibrahim Dokala, représentant de la société QTB, a souligné l’importance de l’engagement de l’entreprise auprès des communautés « Nous considérons qu’une entreprise ne peut pas exercer ses activités au sein d’un territoire sans contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations qui l’entourent. C’est tout le sens que nous donnons à la responsabilité sociétale des entreprises ». Une démarche qui vise à favoriser de meilleures conditions de scolarisation pour les enfants de la localité.

Une vue de la cérémonie de remise des clés de l’école Ayeme Agoula © GMT

Alors que la rentrée scolaire est effective sur l’ensemble du territoire depuis le 7 septembre, les élèves d’Ayeme Agoula pourront, avec quelques semaines de retard certes, retrouver le chemin des classes dans un environnement rénové. « Nous avons ici les premières, deuxièmes et troisièmes années. En termes d’effectif, il est en évolution. Il y a trois ans, nous étions à 15 élèves. Aujourd’hui, nous avons près d’une cinquantaine d’apprenants », a expliqué Willy Messie Me-Nze, conseiller pédagogique. Selon les responsables de l’établissement, les cours reprendront officiellement dès lundi prochain. Des kits scolaires ont également été mis à la disposition du corps pédagogique. Chaque élève inscrit bénéficiera ainsi de fournitures scolaires, un geste destiné à accompagner la reprise des cours et à soutenir la scolarisation des enfants d’Ayeme Agoula.