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Fête des cultures : Landry Ifouta, Shan’l, Koba, Delpega annoncés en tête d’affiche 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 20 août 2026 à 11h53min
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Affiche de la Fête des cultures © D.R.
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À l’occasion de la quinzième édition de la Fête de la culture, un plateau artistique d’exception s’apprête à faire vibrer la scène.Au nombre des artistes attendus, Landry Ifouta, Shan’l, Koba, et Delpega, sont attendus sur la scène de la Fete des cultures. Cet événement majeur, qui met à l’honneur la richesse et la diversité du patrimoine musical, réunit cette année un cocktail explosif de sonorités traditionnelles, de pop, afro pop et de hip-hop incisif.

​Pour porter haut les couleurs de cette célébration festive, les organisateurs ont frappé fort en alignant des figures incontournables. Le légendaire Landry Ifouta apportera toute la profondeur de son répertoire traditionnel et populaire, promettant un voyage acoustique captivant. À ses côtés, la kinda Shan’l, véritable phénomène de la scène afropop continentale, promet un spectacle haut en couleur rythmé par ses plus grands succès et son énergie débordante.

Une carrefour musical entre tradition et modernité 

L’ambiance montera d’un cran avec la prestation très attendue du rappeur Koba, dont les rimes affûtées et la prestance scénique continuent de conquérir un public toujours plus large. Pour compléter ce quatuor d’exception, l’artiste Delpega apportera sa touche unique, fusionnant les tendances actuelles pour offrir une performance moderne et entraînante. Mais ils ne presteront pas seuls, ils partageront la scene avec Général Itachi, Big Row, Jey Rspctme, et boen dautres.

Un mix d’artistes qui symbolisent la vitalite, le renouvellement et le rayonnement de la création artistique. Avec cette programmation et le retour de plusieurs artistes populaires, les organisateurs espèrent attirer un large public à Libreville. Plus qu’une série de spectacles, cette édition ambitionne surtout de faire de la culture un espace de rassemblement, de transmission et de fierté nationale. Le rendez-vous est donc pris pour dès ce vendredi 21 août pour un week-end riche de divertissement autour de la promotion de la culture !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 20 août 2026 à 11h53min
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