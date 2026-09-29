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Gabon : face aux épidémies, Libreville veut un système de laboratoires intégré

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 29 septembre 2026 à 14h29min
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Libreville accueille du 28 septembre au 2 octobre 2026, un atelier consacré à l’évaluation des systèmes nationaux de laboratoire de santé humaine et animale. Organisée avec l’appui des experts d’IQLS, cette rencontre vise à dresser un état des lieux des capacités existantes, à identifier les insuffisances et à dégager des priorités pour renforcer la préparation du Gabon face aux menaces sanitaires. Pendant cinq jours, les participants examineront notamment les réseaux de laboratoires, leur gouvernance, la qualité, la biosécurité, les ressources et la gestion des données. L’objectif est de parvenir à des recommandations concrètes et à un plan d’action national durable.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, Rachel Mboumba épouse Ibinga, directrice générale adjointe de la promotion de la Santé a souligné le rôle déterminant des laboratoires dans la réponse aux crises « Ces crises ont révélé avec force l’importance capitale des laboratoires dans la détection précoce, la confirmation et le suivi de ces agents pathogènes dangereux », a-t-elle déclaré. Elle a également relevé plusieurs défis, notamment « l’insuffisance de coordination et d’équipement », le manque de ressources humaines qualifiées et la fragilité des systèmes d’information. Selon elle, l’évaluation doit permettre d’« identifier les goulots d’étranglement » et de formuler « des recommandations prioritaires » pour bâtir un dispositif plus solide.

Cinq jours pour évaluer les systèmes de laboratoires 

Le programme prévoit deux jours et demi consacrés à l’analyse des systèmes et réseaux de laboratoires humains et vétérinaires, avant une mise en commun des travaux le mercredi après-midi. Les participants évalueront ensuite les laboratoires de référence, notamment le Laboratoire national de santé publique et le laboratoire vétérinaire. Pour Antoine Person, d’IQLS, l’enjeu est de sortir de l’isolement des structures et d’améliorer leur coordination, leur standardisation et la circulation des échantillons et des informations. L’expert annonce également la remise de guides, documents et exemples pratiques afin que l’évaluation débouche sur des outils directement exploitables.

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Les travaux doivent ainsi préparer une phase complémentaire de deux semaines de formation. La première sera consacrée à la mise en place pratique des réseaux de laboratoires selon l’approche One Health ; la seconde portera sur des simulations d’épidémies zoonotiques associant laboratoires humains et vétérinaires. Ces exercices devront mesurer la préparation, l’organisation et la coordination des différents acteurs. Pour Rachel Mboumba, cette démarche doit « renforcer la confiance des populations dans notre système de santé » et « améliorer notre préparation face aux crises sanitaires ». À terme, les autorités visent un réseau plus cohérent et résilient, articulé autour d’un futur laboratoire One Health à Nkok et d’antennes provinciales.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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