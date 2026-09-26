Green and Blue leader : l’Institut Léon Mba met à l’honneur Parfait Paul Nzayh pour son jeu ‘’Savana’’ 

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Faire des programmes prioritaires du Plan national de croissance et de développement (PNCD) un levier concret d’entrepreneuriat et de fierté pour la jeunesse gabonaise. C’est l’ambition portée par l’Institut Léon Mba à travers le Green and Blue Leader. Créé en 2024, ce programme distingue chaque mois une initiative portée par un jeune dans l’un des six piliers prioritaires du PNCD. Pour septembre, à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme, le choix s’est porté sur Parfait Paul Nzayh, promoteur du jeu Savana, conçu pour valoriser les aires protégées et renforcer l’éducation environnementale.

Réunis ce 26 septembre 2026 dans les locaux de l’Institut Léon Mba, diplomates, responsables politiques et représentants d’institutions internationales ont découvert un projet qui entend associer tourisme, pédagogie et préservation du patrimoine naturel. « Savana, c’est un jeu de société qui a été créé pour promouvoir les aires protégées à travers le monde. La première édition du jeu a été consacrée exclusivement au Gabon, faire la promotion des 13 parcs nationaux et aussi enseigner au grand public, mais surtout aux enfants, la pratique des gestes écologiques au quotidien », a expliqué Parfait Paul Nzayh. Composé de cartes, de pions et de dés, le jeu se pratique de deux à quatre joueurs et vise à rendre la découverte du patrimoine naturel accessible et ludique.

Parfait Paul Nzayh, promoteur du jeu Savana © GMT

Un outil au service de l’entrepreneuriat et de l’écotourisme

Pour Adrien Wany Nkoghe-Mba, président de l’Institut Léon Mba, cette initiative s’inscrit dans l’évolution du projet d’établissement, désormais tourné vers l’économie du vivant. « C’est une école, c’est un tiers-lieu et c’est un laboratoire dédié à la transformation sociale et écologique du Gabon par l’économie du vivant », a-t-il souligné. L’Institut entend ainsi accompagner les jeunes dans des secteurs comme l’écotourisme, l’agroécologie ou la valorisation des produits forestiers, en cohérence avec les priorités nationales. Le Green and Blue Leader identifie ces jeunes afin d’en faire des modèles, en s’appuyant sur les journées internationales des Nations unies pour donner une visibilité à leurs initiatives.

Avec Savana, Parfait Paul Nzayh souhaite répondre à un double enjeu identifié depuis 2017. Mieux faire connaître les aires protégées gabonaises et développer les réflexes écologiques dès l’enfance. L’Institut Léon Mba voit également dans cette mise en lumière une occasion de rapprocher le projet des mécènes susceptibles d’en soutenir la production. La conception du jeu étant achevée, son promoteur recherche désormais des financements pour une fabrication en série et une mise sur le marché. Le patrimoine naturel devient ainsi un support de sensibilisation, d’innovation et, potentiellement, d’activité économique pour la jeunesse gabonaise.