Gabon : désormais une Journée nationale consacrée au retraité et à la personne âgée 

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Le Centre national de gérontologie-gériatrie de Melen a accueilli, jeudi 1er octobre 2026 la première édition de la Journée nationale du retraité et de la personne âgée au Gabon. Cette initiative constitue une première dans le pays, en consacrant une journée à la reconnaissance et à la valorisation des aînés. Placée sous le signe du partage et du bien-être, la rencontre a réuni résidents et personnels autour d’un objectif commun, celui de rappeler la place des personnes âgées dans la société et l’importance de l’accompagnement.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Santé, Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo Epse Bivigou, venue échanger avec les résidents et les équipes du centre. Jeux, musique et convivialité ont rythmé cette édition. La journée a constitué un espace d’écoute, donnant de la visibilité aux réalités vécues par les personnes âgées, à leurs attentes et aux besoins liés à leur santé et leur bien-être.

Renforcer l’attention portée aux aînés

Cette journée présente un intérêt concret en ce sens qu’elle permet de rendre hommage aux retraités pour leur contribution au pays, tout en attirant l’attention sur les enjeux du vieillissement. Santé, réadaptation, prévention de la perte d’autonomie, accompagnement social et dignité nécessitent une attention de premier plan. Réunir les acteurs autour des personnes âgées pourrait favoriser une meilleure compréhension de leurs besoins et encourager des actions adaptées.

À Melen, cette première édition traduit la volonté des pouvoirs publics d’inscrire l’accompagnement des personnes âgées dans la durée. Le ministère de la Santé entend accorder une attention particulière à la dignité, leur santé, leur réadaptation et leur qualité de vie. Cette journée constitue un rendez-vous pour maintenir le vieillissement dans l’espace public. Elle rappelle que la reconnaissance des aînés doit se poursuivre par une écoute régulière, des soins accessibles et des dispositifs adaptés, afin de faire de leur bien-être une préoccupation constante au Gabon.