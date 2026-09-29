Permis digitalisé : le même sort que l’éphémère opération des cartes d’identité ?

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Il y a comme un air de déjà vu dans la décision du ministère des Transports de suspendre les opérations d’établissement du permis de conduire digitalisé. Lancée officiellement le 24 mars 2026, cette opération s’inscrit dans le cadre de la modernisation de notre administration et vise à renforcer le contrôle dans le secteur des Transports. Selon le quotidien L’Union, cette mesure de suspension permet aux autorités de « corriger les insuffisances constatées et renforcer son fonctionnement avant la reprise des opérations ».

L’Union rappelle en effet que cette opération lancée avec l’enrôlement du chef de l’Etat en mars dernier a connu plusieurs insuffisances telles que la réorganisation des centres, l’exigence de la Carte nationale d’identité que ne disposaient pas bon nombre de compatriotes, ou encore le lancement d’une opération à grande échelle sans phase pilote. S’il semble difficile à ce stade de juger de la pertinence des raisons avancées pour justifier un tel coup d’arrêt, il n’en demeure pas moins que la courbe empruntée ressemble à s’y méprendre à l’éphémère opération de délivrance de la Carte nationale d’identité électronique.

Le spectre du fiasco de la CNIE

Lancée en grande pompe par le chef de l’Etat à Lambaréné le 24 juin 2024, l’opération de délivrance de la CNIE avait pourtant bien démarré après plus de 10 ans d’attente. Ainsi, des milliers de gabonais se sont vus établir le précieux sésame dans un temps record, certains ayant même effectué toutes leurs démarches en ligne sans avoir vu physiquement un agent enrouleur. Après cette phase d’enthousiasme, les délivrances ont subitement pris fin.

Si beaucoup continuent à se faire enrôler, la délivrance du document se fait attendre. Beaucoup de compatriotes assurent n’avoir toujours pas reçu leur CNIE parfois plus de six à sept mois après l’enrôlement. Côté administration, aucune communication officielle ne vient dissiper les doutes et interrogations des usagers. Avec la suspension temporaire des opérations d’établissement du permis de conduire digitalisé, la principale crainte des usagers est désormais que le temporaire ne devienne définitif.