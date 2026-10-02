Pénurie de gasoil : automobilistes désemparés

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Depuis quelques jours, les abords des stations-service du Grand Libreville offrent le même spectacle : longues files d’attente, attroupements et impatience grandissante. À l’origine de cette situation, une pénurie de gasoil qui touche plusieurs points de distribution de la capitale. Automobilistes particuliers, opérateurs économiques et autres usagers sont confrontés aux mêmes difficultés pour s’approvisionner. À la station Gab’Oil de l’échangeur de Nzeng-Ayong, une importante file s’est formée dès les premières heures de la matinée. Après plusieurs heures d’attente, la distribution a été marquée par des bousculades. Certains automobilistes ont réussi à obtenir quelques litres, tandis que d’autres sont repartis sans carburant.

Face à la faiblesse des disponibilités, les responsables de la station ont instauré un rationnement. Une mesure qui ne suffit toutefois pas à dissiper la frustration des usagers, contraints de patienter pendant de longues heures dans l’espoir de remplir leurs réservoirs. Plusieurs opérateurs économiques affirment s’être présentés très tôt, sans garantie de pouvoir repartir avec la quantité souhaitée. Pour certains, la situation devient difficilement tenable. Ils envisagent désormais de garer leurs véhicules et de suspendre temporairement leurs activités, en attendant un retour à la normale.

Des stocks en baisse

De Nzeng-Ayong au Charbonnage, en passant par Akanda, le constat reste sensiblement le même. Les automobilistes, les marketeurs et les autres usagers interrogés peinent à expliquer l’origine exacte de cette pénurie. L’absence d’informations précises alimente les interrogations et renforce l’inquiétude, alors que le gasoil demeure indispensable au fonctionnement de nombreuses activités. Les files d’attente se prolongent et les automobilistes redoutent de devoir multiplier les déplacements avant de trouver une station disposant encore de carburant. Pour les acteurs économiques, chaque journée passée dans cette situation représente également des contraintes supplémentaires sur leurs activités.

Sous la pression de la presse, le ministère du Pétrole a finalement rendu public un communiqué évoquant une diminution des stocks disponibles, sans fournir davantage de détails sur les causes de cette baisse. Les autorités assurent néanmoins que la situation devrait progressivement revenir à la normale d’ici dimanche. En attendant, les usagers restent suspendus à l’évolution des approvisionnements. Dans les stations concernées, le rationnement demeure donc la règle, tandis que les files d’attente témoignent de l’urgence de rétablir une distribution régulière du gasoil dans l’ensemble du Grand Libreville.