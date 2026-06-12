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FIBA 241 : les atouts culturels au cœur de la cinquième édition 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 12 juin 2026 à 10h06min
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Photo de famille au terme du lancement du Festival international des Beaux Arts © D.R.
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Le Festival international des Beaux Arts (FIBA 241) revient pour une cinquième édition. Le lancement officiel a eu lieu le mercredi 10 juin 2026 à la salle des mariages de l’hôtel de ville de Libreville. Prévue du 20 au 31 juillet, cette édition est placée sous le thème « L’apport des atouts culturels dans le pays ». Une façon de valoriser l’implication des artistes dans le développement national.

C’est à la faveur d’une conférence de presse présidée par le sixième adjoint au maire de la commune de Libreville, André Félix Makindey Nze Nguema que l’annonce a été faite. L’objectif de cette cinquième édition est de mettre en avant la contribution de la culture et des arts  dans le développement économique, social et identitaire des nations. À cet effet, ce sont 100 exposants nationaux et internationaux qui sont attendus pour le FIBA 241.

10 jours pour célébrer l’art au service de la nation 

En effet, sept pays sont invités à prendre part à la foire internationale où l’art, l’artisanat, la culture et l’entrepreneuriat seront au cœur des activités. Dans son propos circonstanciel, le sixième adjoint au maire a tenu à rappeler l’importance d’accompagner les collectivités locales car elles sont essentielles dans le dynamisme et l’attractivité nationale. Pour cette année, le savoir-faire artisanal, l’innovation culturelle, et l’entrepreneuriat des jeunes sont les nouveautés prévues au FIBA 241. 

Pour le comité de pilotage de ce festival, composé notamment de Laurianne Zang et de Marie Michelle Zwank, directrice de la culture et des arts, ces dix jours sauront révéler des talents et promouvoir le Gabon à travers sa diversité culturelle. Le rendez-vous est donc pris du 20 au 31 juillet 2026 à l’esplanade de l’hôtel Crystal à Libreville pour une immersion au cœur des beaux-arts. 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 12 juin 2026 à 10h06min
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