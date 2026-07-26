Franceville : un candidat au baccalauréat retrouvé mort après un accident de la route, le conducteur en fuite recherché

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Le corps sans vie d’un jeune homme a été découvert tôt dans la matinée du samedi 25 juillet 2026 au quartier Maboukou, dans le 4ᵉ arrondissement de Franceville. Selon les premiers éléments recueillis, la victime serait un candidat au baccalauréat qui attendait la proclamation des résultats. Une enquête judiciaire a été ouverte pour retrouver le conducteur du véhicule impliqué, qui a pris la fuite après les faits, selon l’Agence gabonaise de presse (AGP).

La communauté de Franceville est sous le choc après la découverte du corps d’un jeune homme à proximité de la Brigade de recherches de la gendarmerie. Les premières constatations laissent penser que la victime aurait été mortellement percutée par un véhicule avant que son conducteur ne quitte les lieux sans porter assistance.

Au moment des constatations, l’identité de la victime n’avait pas encore été officiellement confirmée. Toutefois, plusieurs indices recueillis sur place orientaient les enquêteurs vers la piste d’un candidat au baccalauréat.

La piste d’un candidat au baccalauréat privilégiée

Selon les premiers éléments rapportés par l’AGP, le drame est survenu au lendemain de la traditionnelle « nuit du Bac », célébrée dans plusieurs établissements scolaires de Franceville, notamment au Lycée technique. Les enquêteurs ont relevé que le jeune homme portait un sifflet à la bouche, un accessoire fréquemment utilisé lors de ces rassemblements festifs organisés par les candidats après les épreuves ou à l’approche des résultats.

Si cet élément renforce l’hypothèse selon laquelle la victime serait un élève ayant participé à ces festivités, les autorités soulignent que son identification officielle devait encore être effectuée par sa famille.

Une enquête ouverte pour retrouver le conducteur

Alerté, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Franceville s’est rendu sur les lieux en compagnie des éléments de la brigade territoriale de gendarmerie et des sapeurs-pompiers afin de procéder aux constatations d’usage. À l’issue des opérations, le corps a été transféré dans une maison de pompes funèbres où il reste à la disposition de sa famille pour identification.

Une enquête judiciaire a été ouverte afin d’identifier et d’interpeller le conducteur impliqué dans cet accident mortel. Recherché par les forces de l’ordre, celui-ci devra répondre devant la justice des circonstances de ce drame si son implication est établie.

Ce nouveau décès intervient quelques heures seulement après le drame survenu à Mouila, où une candidate au baccalauréat a perdu la vie dans un accident de la circulation au retour d’un feu de camp. Deux tragédies qui relancent les interrogations sur la sécurité des déplacements des jeunes à l’occasion des festivités organisées autour des examens nationaux, tout en rappelant la nécessité du strict respect des règles de sécurité routière.