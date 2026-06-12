Gabon : le gouvernement défend la loi de finances rectificative à l’Assemblée nationale

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Les députés de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique ont auditionné ce jeudi 11 juin 2026 deux figures clés du gouvernement : Thierry Minko, ministre de l’Économie et des Finances, et Louise Pierrette Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective. Cet exercice institutionnel, dicté par les textes constitutionnels, marque le coup d’envoi de l’examen minutieux du projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour l’exercice 2026.

Face aux parlementaires, Thierry Minko n’a pas caché la nécessité de s’adapter à une conjoncture mouvante. Le nouveau projet de budget subit une cure d’austérité notable : il est désormais arrêté à 5 495,2 milliards de FCFA, contre les 6 358,9 milliards initialement prévus, soit un repli de 862,9 milliards. Dans le détail, les recettes budgétaires sont réévaluées à 2 928,2 milliards de FCFA, tandis que l’enveloppe des dépenses se fixe à 5 180 milliards.

En revanche, l’État a dû muscler ses engagements financiers, dont les crédits bondissent de 508,5 à 691,4 milliards de FCFA. Une situation qui a fait réagir l’hémicycle, à commencer par le premier Vice-président de l’Assemblée, Eloi Nzondo. Ce dernier a relayé l’inquiétude générale quant à l’impact de cette baisse de recettes sur le social, les investissements et la viabilité de la dette.

Le ministre de l’Économie s’est toutefois voulu rassurant. Pour lui, ce correctif est un gage de transparence : « Cette loi de finances rectificative vise avant tout à restaurer la sincérité budgétaire et à adapter nos prévisions aux réalités économiques actuelles. Elle permet également de créer les conditions favorables à la reprise des discussions avec le Fonds monétaire international (FMI). »

Cap sur le Programme d’investissement public (PIP)

Preuve que le gouvernement tente de garder le cap malgré les turbulences, Louise Pierrette Mvono a ensuite défendu le Programme d’investissement public (PIP) 2026-2028, premier jalon pluriannuel de la Ve République. Bien que la croissance nationale soit révisée à la baisse, passant de 6,5 % à 4 %, la ministre a souligné la résilience du secteur hors pétrole, qui devrait progresser de 4,4 %.

Pour soutenir cette dynamique, l’enveloppe globale du PIP est projetée à 1 202 milliards de FCFA. Les parlementaires ont salué cet effort de réalisme économique, tout en exigeant des garanties sur le suivi rigoureux de l’exécution budgétaire. Les débats en Commission promettent d’être denses avant le vote final en séance plénière.