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Rajeev Lila : «Nous pouvons produire dès demain des médicaments si une décision est prise»

Photo de Casimir Mapiya Casimir Mapiya Envoyer un courriel 27 juillet 2026 à 15h07min
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Le Directeur général La Santé Pharmaceutique Rajeev Lila © D.R.
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Alors que La Santé Pharmaceutique traverse une période financière délicate, son directeur général, Rajeev Lila, appelle à une relance rapide de l’activité industrielle. Dans un entretien accordé à Gabonreview le 24 juillet 2026, il rappelle que l’usine dispose toujours de ses capacités de production et met en avant son rôle dans la fabrication de médicaments destinés au marché gabonais.

L’avenir de l’industrie pharmaceutique nationale revient au cœur du débat. Malgré les difficultés économiques auxquelles est confrontée La Santé Pharmaceutique, son directeur général assure que l’outil industriel demeure pleinement opérationnel et qu’une reprise de la production pourrait intervenir rapidement si les conditions nécessaires étaient réunies.

Dans un entretien publié par Gabonreview, Rajeev Lila insiste sur les acquis de cette entreprise, qui représente l’un des principaux acteurs de la production pharmaceutique au Gabon.

« Quarante médicaments gabonais soignent déjà des Gabonais »

Pour le directeur général, l’existence d’une production locale constitue déjà une réalité tangible. « Aujourd’hui, 40 médicaments gabonais soignent des Gabonais. Ce n’est pas une promesse, c’est une réalité », affirme Rajeev Lila.

À travers cette déclaration, le responsable met en avant la capacité de l’industrie pharmaceutique nationale à contribuer à l’approvisionnement du marché local, dans un contexte où plusieurs pays africains cherchent à renforcer leur souveraineté sanitaire en développant leur production de médicaments.

Il rappelle toutefois que cette dynamique est aujourd’hui fragilisée par les difficultés financières que traverse l’entreprise.

Une usine prête à redémarrer

Malgré la crise actuelle, Rajeev Lila assure que les capacités industrielles de La Santé Pharmaceutique n’ont pas disparu. « Nous traversons une crise douloureuse. Quatre-vingt-cinq familles attendent leurs salaires, mais nos machines fonctionnent, nos techniciens sont qualifiés et notre certification GMP est maintenue. Nous pouvons produire dès demain si une décision est prise », déclare-t-il à Gabonreview.

À travers cet appel, le dirigeant souligne que les infrastructures industrielles, les compétences techniques et les certifications internationales demeurent disponibles, laissant entrevoir la possibilité d’une reprise rapide de la production.

Au-delà de la situation de l’entreprise, cette prise de parole relance le débat sur la place de l’industrie pharmaceutique dans la stratégie de souveraineté sanitaire du Gabon. Dans un contexte marqué par la volonté des autorités de promouvoir la transformation locale et de réduire la dépendance aux importations, le devenir de La Santé Pharmaceutique pourrait constituer un enjeu important pour la politique industrielle et de santé publique du pays.

Photo de Casimir Mapiya Casimir Mapiya Envoyer un courriel 27 juillet 2026 à 15h07min
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Casimir Mapiya

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