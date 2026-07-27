Football : Sébastien Migné veut qualifier les Panthères au mondial 2030 !

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À peine le pied posé sur le tarmac gabonais, le nouveau patron du banc des Panthères a immédiatement affiché ses ambitions. Tout juste démissionnaire de son poste de sélectionneur d’Haïti,qu’il avait hissé jusqu’au Mondial 2026, le technicien français Sébastien Migné prend les commandes de la sélection nationale avec une feuille de route audacieuse et une vision à long terme.

D’ailleurs dans un entretien accordé à notre confrère le quotidien L’Union, l’intéressé n’est pas allé par 4 chemins. « Le projet est désormais clair. En accord avec le président, notre ambition est de faire rêver le peuple gabonais. Nous nous engageons dans une mission avec le cap fixé sur 2030, dans l’objectif de qualifier, pour la toute première fois de son histoire, l’équipe nationale en Coupe du Monde », a-t-il annoncé.

Sébastien Migné veut entrer dans l’histoire des Panthères du Gabon !

Le tacticien tricolore lors de sa prise de contact avec la presse locale a rassuré sur les potentialités gabonaises qu’il entend bonifier. Conscient de l’ampleur du chantier, Sébastien Migné ne se voile pas la face quant à l’état de forme de son vestiaire. Pour relancer une équipe en perte de vitesse, le nouvel architecte du Gabon compte s’appuyer sur un savant dosage entre gestion des cadres et renouvellement des troupes.

« Il va y avoir une période de transition avec une génération un peu déclinante qu’il va falloir remotiver pour l’urgence qui arrive et ces échéances de la CAN. Et puis redynamiser, puisque depuis quelque temps, la sélection est en difficulté. », a-t-il souligné. Une preuve qu’il a scruté son futur groupe avant d’accepter de relever le défi. Pour réussir l’ancien sélectionneur d’Haïti entend fédérer l’ensemble de l’écosystème du football national.

« Il va falloir essayer d’amener notre énergie, notre expertise également, et que toutes les forces vives travaillent ensemble, que ce soit les dirigeants, le staff, les joueurs », a-t-il conclu. Si les échéances fatidiques pointent rapidement à l’horizon, il reste que le nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon a une stratégie bien huilée et ne veut pas se leurrer. Mondialiste en 2030, le vœu cher de toute une nation qui apprendra à lire entre les lignes du nouveau patron du vestiaire.