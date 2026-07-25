Libreville : vers le recensement des opérateurs économiques 

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La Mairie de Libreville s’apprête à procéder à une vaste opération de recensement des opérateurs économiques exerçant dans les marchés. C’est ce qui ressort de la réunion tenue le 20 juillet entre le deuxième adjoint au Maire, les surveillants généraux et les chefs de secteurs. L’objectif recherché est l’identification officielle des commerçants pour la constitution d’une base de données fiables et utiles à une meilleure gestion des marchés.

Présidant la séance, Roméo Juste Mouyopa, à présenter les principaux axes de ladite campagne qui s’étendra dans la capitale gabonaise. Cette démarche vise aussi à améliorer l’organisation interne des sites marchands. Lesquels sont souvent confrontés à des difficultés de suivi administratif, de collecte de taxes et de maîtrise des effectifs. En réunissant en amont les responsables du terrain, c’est pour la mairie une façon d’associer les acteurs de proximité au succès de cette opération. Laquelle vise d’ailleurs l’ensemble des marchés placés sous la gestion de la municipalité.

Des paiements digitalisés pour plus de transparence

Au-delà du simple recensement, la Mairie de Libreville annonce une innovation majeure dans la perception des droits de place. Lors de cette opération, les paiements seront effectués à travers des terminaux mobiles connectés à la plateforme eTax. Une avancée qui s’inscrit dans la volonté de la commune de promouvoir les paiements digitaux, tout en réduisant les lenteurs, les risques de manipulation et les contestations liées aux transactions en espèces.

Pour la mairie, cette campagne représente un levier important pour moderniser l’administration locale et renforcer la confiance entre les gestionnaires des marchés et les commerçants. À travers ce recensement, la Commune de Libreville veut également renforcer la transparence dans le recouvrement des recettes et disposer d’outils plus performants pour piloter l’activité des marchés. Une étape présentée comme décisive dans la volonté municipale d’offrir des services plus modernes, plus efficaces et mieux adaptés aux réalités économiques de la capitale.